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"Кому хватит мужества?": Евросоюз потребовал от Великобритании объясниться

16 января 2019, 01:54  •  50 • В мире
В Евросовете и Еврокомиссии отреагировали на непринятие соглашения Лондоном о Brexit. Как написал на странице в соцсети глава Евросовета Дональд Туск, ситуация неясна: "Кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?"
В Евросовете и Еврокомиссии отреагировали на результаты, принятые палатой общин по поводу соглашения о выходе из ЕС. Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, ситуация по-прежнему неясна: соглашение не принято, но при этом никто не хочет выходить без соглашения.
"<…> кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?" - написал он в Twitter.
В то же время в ЕК предупредили о возросшем риске неконтролируемого Brexit. В распространённом в Брюсселе заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера говорится, что Еврокомиссия не хочет этого, но активизирует подготовку к такому варианту выхода Соединённого Королевства из Европейского союза.
Сам Юнкер добавил, что соглашение о выходе является честным компромиссом и лучшим из возможных соглашений.
"Оно снижает ущерб, который Brexit нанесёт нашим гражданам и бизнесу в Европе. Это единственный способ обеспечить упорядоченный выход из ЕС", - отметил он, передаёт ТАСС.
Ранее глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внёс предложение выразить вотум недоверия правительству Терезы Мэй.

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