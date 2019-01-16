"Кому хватит мужества?": Евросоюз потребовал от Великобритании объясниться

В Евросовете и Еврокомиссии отреагировали на непринятие соглашения Лондоном о Brexit. Как написал на странице в соцсети глава Евросовета Дональд Туск, ситуация неясна: "Кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?"

В Евросовете и Еврокомиссии отреагировали на результаты, принятые палатой общин по поводу соглашения о выходе из ЕС. Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, ситуация по-прежнему неясна: соглашение не принято, но при этом никто не хочет выходить без соглашения.

"<…> кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?" - написал он в Twitter.

В то же время в ЕК предупредили о возросшем риске неконтролируемого Brexit. В распространённом в Брюсселе заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера говорится, что Еврокомиссия не хочет этого, но активизирует подготовку к такому варианту выхода Соединённого Королевства из Европейского союза.

Сам Юнкер добавил, что соглашение о выходе является честным компромиссом и лучшим из возможных соглашений.

"Оно снижает ущерб, который Brexit нанесёт нашим гражданам и бизнесу в Европе. Это единственный способ обеспечить упорядоченный выход из ЕС", - отметил он, передаёт ТАСС.

Ранее глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внёс предложение выразить вотум недоверия правительству Терезы Мэй.