"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского - СМИ

О том, что США хотят видеть на должности главы офиса президента Украины исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, сообщает "Страна.ua". Издание при этом ссылается на свой неназванный источник, поясняя, что собеседник – знаком с ситуацией и с людьми из Госдепа.

"Это компромиссная фигура, - цитирует своего визави издание, - Она целиком устраивает американцев".

По словам источника, в американские власти уверены, что нынешний глава офиса президента Незалежной – является проблемой из-за его связей с украинским бизнесменом Коломойским.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ в четверг, 1 августа, неожиданно "отправили в отставку" Андрея Богдана, возглавляющего администрацию президента Украины. Однако вскоре эта информация была опровергнута: "Не дождетесь", - ответили из офиса Зеленского.

Как сообщал Nation News, бывшего адвоката и советника по юридическим вопросам Игоря Коломойского Андрея Богдана на должность главы своей администрации Владимир Зеленский назначил 21 мая. И вот прошло чуть больше двух месяцев, как СМИ сообщают о его отставке.

Более того, украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники озвучило и причину этого внезапного ухода юриста: якобы сделать такой шаг Богдана заставил "ультиматум со стороны США".

Дело в том, что Богдана в Вашингтоне напрямую связывают с олигархом Коломойским, который в США стал персоной нон грата. И до тех пор, пока Богдан является главой офиса президента Украины, администрация Белого дома не хотела согласовывать встречу Дональда Трампа с Зеленским, по крайней мере, до президентских выобров-2020.