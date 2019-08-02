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"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского - СМИ
02 августа 2019, 06:09 • 92 • Политика
Украинские СМИ назвали идеального для США главу офиса президента Украины Владимира Зеленского. "Компромиссная фигура", - поясняет собеседник.
О том, что США хотят видеть на должности главы офиса президента Украины исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, сообщает "Страна.ua". Издание при этом ссылается на свой неназванный источник, поясняя, что собеседник – знаком с ситуацией и с людьми из Госдепа.
По словам источника, в американские власти уверены, что нынешний глава офиса президента Незалежной – является проблемой из-за его связей с украинским бизнесменом Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинские СМИ в четверг, 1 августа, неожиданно "отправили в отставку" Андрея Богдана, возглавляющего администрацию президента Украины. Однако вскоре эта информация была опровергнута: "Не дождетесь", - ответили из офиса Зеленского.
Как сообщал Nation News, бывшего адвоката и советника по юридическим вопросам Игоря Коломойского Андрея Богдана на должность главы своей администрации Владимир Зеленский назначил 21 мая. И вот прошло чуть больше двух месяцев, как СМИ сообщают о его отставке.
Более того, украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники озвучило и причину этого внезапного ухода юриста: якобы сделать такой шаг Богдана заставил "ультиматум со стороны США".
Дело в том, что Богдана в Вашингтоне напрямую связывают с олигархом Коломойским, который в США стал персоной нон грата. И до тех пор, пока Богдан является главой офиса президента Украины, администрация Белого дома не хотела согласовывать встречу Дональда Трампа с Зеленским, по крайней мере, до президентских выобров-2020.
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