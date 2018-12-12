|
"Компромисса в этом вопросе не будет": Додон выступил против объединения Молдавии и Румынии
12 декабря 2018, 02:54 • 34 • Политика
В рамках прямой линии со своими согражданами президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он, как и большинство соотечественников, выступает категорически против идеи объединения своей страны и Румынии в одно государство. "Компромисса в этом вопросе не будет", - подчеркнул молдавский лидер.
Президент Додон также отметил, что намерен сделать все возможное, чтобы в национальном законодательстве появилась статья, предполагающая уголовную ответственность для лиц и организаций, агитирующих за ликвидацию молдавской государственности или объединение с любым другим государством, в том числе Румынией.
В этом Игорь Додон был верен своим ранним высказываниям по данному вопросу. Так, президент Молдавии уже заявлял о намерении провести референдум, на котором был бы проголосован вопрос законодательного запрета идеи унионизма с румынским государством.
Подпишитесь на нас
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
10 декабря 2018, 21:39
|
06 декабря 2018, 00:39
|
06 декабря 2018, 03:54
|
06 декабря 2018, 18:24
|
07 декабря 2018, 15:39
|
11 декабря 2018, 04:09
|
05 декабря 2018, 05:09