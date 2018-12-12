"Компромисса в этом вопросе не будет": Додон выступил против объединения Молдавии и Румынии

В рамках прямой линии со своими согражданами президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он, как и большинство соотечественников, выступает категорически против идеи объединения своей страны и Румынии в одно государство. "Компромисса в этом вопросе не будет", - подчеркнул молдавский лидер.

Президент Додон также отметил, что намерен сделать все возможное, чтобы в национальном законодательстве появилась статья, предполагающая уголовную ответственность для лиц и организаций, агитирующих за ликвидацию молдавской государственности или объединение с любым другим государством, в том числе Румынией.

В этом Игорь Додон был верен своим ранним высказываниям по данному вопросу. Так, президент Молдавии уже заявлял о намерении провести референдум, на котором был бы проголосован вопрос законодательного запрета идеи унионизма с румынским государством.