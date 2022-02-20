"Компромат" на Зеленского: В Раде заявили о возможной отставке президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского нужно отправить в отставку, если информация о бегстве его семьи подтвердится, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

В украинских соцсетях появилась запись телефонного разговора, в котором, предположительно, Зеленский говорит об отправке своих родителей за границу.

Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает,

- говорится на записи разговора.

Исходя из расшифровки, президент намерен отправить отца и маму в Испанию или на Карибы. Депутат Кузьмин сообщил, что, если этот "компромат" подтвердится, Зеленского стоит отправить в отставку.

Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать и петь патриотические песни, должен уйти в отставку,

- написал Кузьмин в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский публично оконфузился во время Мюнхенской конференции по безопасности.