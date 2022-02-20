Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Диверсанты планировали массовое убийство в центре Луганска
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Главная / Политика

"Компромат" на Зеленского: В Раде заявили о возможной отставке президента Украины

20 февраля 2022, 14:10  •  497 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского нужно отправить в отставку, если информация о бегстве его семьи подтвердится, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В украинских соцсетях появилась запись телефонного разговора, в котором, предположительно, Зеленский говорит об отправке своих родителей за границу.
Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает,
- говорится на записи разговора.
Исходя из расшифровки, президент намерен отправить отца и маму в Испанию или на Карибы. Депутат Кузьмин сообщил, что, если этот "компромат" подтвердится, Зеленского стоит отправить в отставку.
Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать и петь патриотические песни, должен уйти в отставку,
- написал Кузьмин в Facebook.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский публично оконфузился во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


497
Источник
Похожие новости
20 февраля 2022, 00:45
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
20 февраля 2022, 04:15
"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
20 февраля 2022, 04:15
Мир после "войны": Россия так и не явилась, но победила. США и ЕС — под ударом
20 февраля 2022, 10:05
Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2022, 00:05
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
14 февраля 2022, 15:15
Источники заявили о новом диагнозе Владимира Жириновского
16 февраля 2022, 11:00
Без единого выстрела: Украина капитулировала
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
13 февраля 2022, 20:35
Американский генерал испугался русских в Сирии: "Я не могу"
17 февраля 2022, 04:30
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.