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"Компромат" на Зеленского: В Раде заявили о возможной отставке президента Украины
20 февраля 2022, 14:10 • 497 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского нужно отправить в отставку, если информация о бегстве его семьи подтвердится, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В украинских соцсетях появилась запись телефонного разговора, в котором, предположительно, Зеленский говорит об отправке своих родителей за границу.
- говорится на записи разговора.
Исходя из расшифровки, президент намерен отправить отца и маму в Испанию или на Карибы. Депутат Кузьмин сообщил, что, если этот "компромат" подтвердится, Зеленского стоит отправить в отставку.
- написал Кузьмин в Facebook.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский публично оконфузился во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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