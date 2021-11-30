"Компромат на Шойгу" рассорил украинских троллей

Когда не получается найти компромат, остаётся его придумать. Впрочем, даже с придумками случаются проблемы. Например, сочиняя "компромат на Шойгу", украинские тролли рассорились в пух и прах.

Предметом спора стало сообщение одного из самых известных украинских троллей, сочиняющих небылицы о России и первых лицах страны. Впрочем, одними актуальными событиями автор не ограничивается. В активе есть, например, цитаты, приписываемые поэту и писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Не говоря уже о потоке сознания о якобы лишении "героя" неких социальных выплат. Но вернёмся к министру обороны России. Для Миколы это один из самых любимых объектов.

"Сергей Шойгу подарил сыну на 16 лет Майбах. Это стоимость всех доходов министра обороны за 3 года", - пишет автор, безусловно, скрывающий свою личность.

Надо сказать, в комментариях нашлось немало тех, кто может проверить информацию. Большинство написали, что у Сергея Шойгу две дочери. Однако автора это не смутило. В ответ он скидывает ссылки на сайты, где сообщается, что сын у Шойгу всё-таки есть. Но... эти сайты ссылаются на безымянные телеграм-каналы, таким образом, и тут стандартная проверка позволяет вывести автора на чистую воду. Но смешнее всего выглядит ссора самих украинских троллей из-за картинки, выбранной Миколой. Для иллюстрации сообщения он выбрал фото автомобиля, а в комментариях начали поправлять - мол, не "Майбах" это, а "Мерседес". Наслаждаясь этим безумным спором, другие пользователи начали подкидывать идеи: мол, а чего автомобиль, пиши лучше сразу "Суперджет" или, на худой конец, автомат Калашникова. К этому часу под постом сотни тысяч комментариев, и дискуссия не ослабевает.

Фото: twitter.com/YbinzrPur