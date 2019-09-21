"Коммунизация вплоть до Великобритании": Обнародованы секретные документы ЦРУ о создании соцлагеря

В опубликованных РИА Новости архивных документах ЦРУ, которые ранее проходили под грифом "совершенно секретно", говорится, что уже в 1946 году у стран США и Западной Европы деятельность СССР начала вызывать опасения.

Так, насторожило закрытие границ Чехословакией в связи с проникновением туда американских военных - капитана США и двух сержантов задержали 11 февраля.

Чешские официальные лица утверждают, что они закладывали взрывчатку. Страны, контролируемые советскими войсками, продолжали отгораживаться от западных зон. И чем дальше, тем плотнее заслон, отмечали в ЦРУ.

К примеру, американцы уже не могли проникнуть в Румынию без специального разрешения. Полагались обходные маршруты в Австрии и в Венгрии.

"Эффективная эксплуатация гражданской авиации практически невозможна, и деятельность официальных сотрудников американского правительства затрудняется", - приводится цитата из рапорта ЦРУ от 1 июня 1946 года. При этом границы закрывались в зонах влияния СССР в обоих направлениях - как от Запада, так и от того, чтобы жители этих территорий выезжали на Запад.

Страны Восточной Европы одна за другой выбирают коммунистические парламенты, которые назначают чиновников, угодных Москве. В Болгарии, Венгрии, Чехословакии начинаются чистки. Рассказывается об арестах десятков тысяч людей, а также расстрелах.

Американская разведка фокусирует внимание президента США главным образом на негативных сторонах того, что происходит в странах, оказавшихся под советским контролем.

Подробная глава посвящена плану Сталина о создании Балканской федерации, которую вынашивали еще в Российской Империи.

"Военный и морской атташе США в Бухаресте считает, что Балканскую федерацию (включающую в себя Югославию, Болгарию, Албанию, Румынию и Венгрию) официально провозгласят в ближайшее время. Скорее всего, президентом станет Димитров, Тито возглавит вооруженные силы, а столица будет находиться в Бухаресте", - передает ЦРУ 16 января 1948 года.

Но аналитики называют такой сценарий маловероятным, поскольку были противоречия между Болгарией и Югославией, а также особая позиция Белграда - возглавлявший Югославию Иосип Броз Тито заявлял, что его страна выбирает политику неприсоединения. Уже в 1947 году начинают распространяться слухи о якобы готовившемся покушении на Тито.

Но подтверждения этих слухов американская разведка так и не приводит. Несколько десятилетий спустя стало известно, что позже, в начале 1950-х, Сталин отдавал приказ спецслужбам разработать операцию по физическому устранению югославского лидера. Рассматривались разные варианты, но самому Сталину жить уже оставалось недолго, и чекисты так ничего и не предприняли.