|
"Комфорт не гарантируем": Украину и США предупредили о последствиях повтора провокации с эсминцем
28 июня 2021, 17:15 • 150 • Политика
На Украине анонсировали прорыв границы Крыма эсминцем США. "Штош, добро пожаловать, люби друзи. Встретим, разместим. Комфорт не гарантируем. Все хорошие места заняты туристами", - прокомментировал журналист Евгений Попов.
Ракетный эсминец США планирует повторить британскую провокацию с прорывом границы России у берегов Крыма, заявил украинский военкор Андрей Цаплиенко в эфире телеканала "1+1". Его информацию прокомментировал русский журналист Евгений Попов.
По словам Цаплиенко, провокацию планируется устроить в ходе военных учений Sea Breeze 2021. Для этого на борт американского эсминца будет приглашена украинская съёмочная группа.
- заявил Андрей Цаплиенко.
- прокомментировал Евгений Попов в своём Telegram-канале.
Напомним, что в среду, 23 июня, британский эсминец Defender зашёл в территориальные воды России. По кораблю был открыт предупредительный огонь. Эсминцу пришлось срочно покинуть русские воды.
Подпишитесь на нас
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июня 2021, 16:35
|
26 июня 2021, 06:35
|
25 июня 2021, 00:20
|
26 июня 2021, 15:45
|
22 июня 2021, 21:00
|
27 июня 2021, 07:20
|
26 июня 2021, 10:15