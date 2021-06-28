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"Комфорт не гарантируем": Украину и США предупредили о последствиях повтора провокации с эсминцем

28 июня 2021, 17:15  •  150 • Политика
На Украине анонсировали прорыв границы Крыма эсминцем США. "Штош, добро пожаловать, люби друзи. Встретим, разместим. Комфорт не гарантируем. Все хорошие места заняты туристами", - прокомментировал журналист Евгений Попов.
Ракетный эсминец США планирует повторить британскую провокацию с прорывом границы России у берегов Крыма, заявил украинский военкор Андрей Цаплиенко в эфире телеканала "1+1". Его информацию прокомментировал русский журналист Евгений Попов.
По словам Цаплиенко, провокацию планируется устроить в ходе военных учений Sea Breeze 2021. Для этого на борт американского эсминца будет приглашена украинская съёмочная группа.
Проход Defender под внимательным взглядом журналистов полностью изменил ситуацию. И в ближайшее время наша съёмочная группа это проверит на борту другого натовского эсминца, американского, во время учений Sea Breeze 2021,
- заявил Андрей Цаплиенко.
Штош, добро пожаловать, люби друзи. Встретим, разместим. Комфорт не гарантируем. Все хорошие места заняты туристами,
- прокомментировал Евгений Попов в своём Telegram-канале.
Напомним, что в среду, 23 июня, британский эсминец Defender зашёл в территориальные воды России. По кораблю был открыт предупредительный огонь. Эсминцу пришлось срочно покинуть русские воды.

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