"Комфорт не гарантируем": Украину и США предупредили о последствиях повтора провокации с эсминцем

На Украине анонсировали прорыв границы Крыма эсминцем США. "Штош, добро пожаловать, люби друзи. Встретим, разместим. Комфорт не гарантируем. Все хорошие места заняты туристами", - прокомментировал журналист Евгений Попов.

Ракетный эсминец США планирует повторить британскую провокацию с прорывом границы России у берегов Крыма, заявил украинский военкор Андрей Цаплиенко в эфире телеканала "1+1". Его информацию прокомментировал русский журналист Евгений Попов.

По словам Цаплиенко, провокацию планируется устроить в ходе военных учений Sea Breeze 2021. Для этого на борт американского эсминца будет приглашена украинская съёмочная группа.

Проход Defender под внимательным взглядом журналистов полностью изменил ситуацию. И в ближайшее время наша съёмочная группа это проверит на борту другого натовского эсминца, американского, во время учений Sea Breeze 2021,

- заявил Андрей Цаплиенко.

Штош, добро пожаловать, люби друзи. Встретим, разместим. Комфорт не гарантируем. Все хорошие места заняты туристами,

- прокомментировал Евгений Попов в своём Telegram-канале.

Напомним, что в среду, 23 июня, британский эсминец Defender зашёл в территориальные воды России. По кораблю был открыт предупредительный огонь. Эсминцу пришлось срочно покинуть русские воды.