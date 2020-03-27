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"Комбинация страха за свою жизнь и популизма сработает?": Сатановский призвал объявить вне закона не только санкции

27 марта 2020, 03:35  •  46 • В мире
Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему санкции нужно объявить вне закона. По словам эксперта, для США это был привычный способ давления на другие страны и поддержки однополярного мира. Причём Штаты не несли никакой ответственности, надеясь, что "комбинация страха за свою жизнь и популизма сработает".
Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" объяснил, почему санкции должны уйти в прошлое. По мнению эксперта, пандемия коронавируса показала, что США поддерживали иллюзию однополярности мира и с помощью санкций давили на остальные страны. Однако в критической ситуации выяснилось, что они ни за что не отвечают.
"Идея поставить под запрет санкционный режим как таковой просто потому, что он не даёт бороться с эпидемиями, подобными коронавирусным, очень толковая. Богатая идея. Санкции никого никогда ни к чему не принудили и принудить не могли. Этот метод давления и шантажа, ставший привычным инструментом политики Соединённых Штатов, к которой они заставляют присоединиться всех своих союзников и сателлитов, давным-давно доказал полную несостоятельность. Но удобен в том числе для ослабления соперников и ограничения, а в идеальном случае - уничтожения конкурентов. Самое время с ним покончить", - подытожил Сатановский.
Эксперт убеждён, что мир "застрял" в концепции однополярности. Хотя при этом Штаты демонстрируют полную безответственность и даже не собираются никому помогать. Другие страны привыкли следовать в фарватере политики США, а американцы лишь надеются, что "комбинация страха за свою жизнь и популизма сработает".
"Штаты продемонстрировали полнейшую безответственность, их беспредельный эгоизм давно стал опасен для планеты, а то, что у них самих творится на внутриполитической арене, в экономике и с безудержным распространением коронавируса, демонстрирует, что они и у себя дома ни с чем справиться не могут. Какой из них лидер?" - спросил эксперт.

Призыв восьми стран

Напомним, ранее представители восьми стран направили совместное обращение в ООН с требованием к некоторым государствам отказаться от ряда санкций, введённых в одностороннем порядке. Уточняется, что введённые ограничения препятствуют эффективному противостоянию распространения коронавирусной инфекции.
Россия, Иран, Сирия, Китай, Венесуэла, Никарагуа, Куба и КНДР отправили письмо Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу. Оно появилось на странице в Twitter Постоянного представительства РФ при ООН.
В тексте говорится, что политические противоречия между странами не должны стать причиной новых смертей людей по всему миру из-за COVID-19. "Настало время для глобальной солидарности", - указано в обращении.
А глава ООН 24 марта обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" с призывом снять санкции на фоне распространения коронавируса, поскольку они препятствуют доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых товаров в тяжёлых эпидемиологических условиях.

Мнение общественности

Вместе с тем власти европейских государств ощущают на себе сильное давление со стороны общества в вопросе необходимости отмены санкций против РФ и ряда других государств на фоне пандемии коронавируса. Об этом в интервью газете "Взгляд" сказал политолог из Германии Александр Рар.
Размышляя на тему недавнего обращения России, Ирана и Китая в ООН с требованием к ряду государств отменить односторонние экономические ограничения, эксперт заметил, что в ЕС уже разгорается острая дискуссия по этому вопросу. Он уверен, что скоро эта тема будет звучать ещё громче.
По его мнению, достаточно одного европейского лидера, который мог бы выступить с предложением снять санкции. Это уже бы качественно повлияло на ситуацию.
Рар подчеркнул, что эту роль стоило бы взять на себя Италии, которой Россия эффективно помогает бороться с распространением COVID-19. Хотя бы по элементарным моральным соображениям.
"Но ситуация в Европе ещё не настолько катастрофическая, чтоб ЕС переступил через идеологические барьеры", - резюмировал он, добавив, что всё же оптимистично смотрит на возможность отмены санкций в ближайшем будущем.
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