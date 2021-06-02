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"Командную игру" Путина и Лукашенко оценила Собчак: "А тонко! А хорошо!"
02 июня 2021, 14:10 • 151 • Политика
"Командную игру" президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко оценила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. "А тонко! А хорошо!" - написала она в своём Telegram-аккаунте.
Таким образом она прокомментировала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об увлечении двух президентов игрой в хоккей. Официальный представитель Кремля напомнил о том, что Путин и Лукашенко - не известные хоккеисты, а "известные любители-хоккеисты".
"Хоккеист - это очень тяжёлый труд и высокая профессиональная подготовка", - сказал Песков.
Он также добавил, что играют два президента "всегда в одной команде".
Собчак оценила слова Пескова по-своему:
"А тонко! А хорошо! "Играют они всегда в одной команде", - написала она в Telegram-канале.
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