"Командную игру" Путина и Лукашенко оценила Собчак: "А тонко! А хорошо!"

"Командную игру" президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко оценила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. "А тонко! А хорошо!" - написала она в своём Telegram-аккаунте.

Таким образом она прокомментировала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об увлечении двух президентов игрой в хоккей. Официальный представитель Кремля напомнил о том, что Путин и Лукашенко - не известные хоккеисты, а "известные любители-хоккеисты".

"Хоккеист - это очень тяжёлый труд и высокая профессиональная подготовка", - сказал Песков.

Он также добавил, что играют два президента "всегда в одной команде".

Собчак оценила слова Пескова по-своему:

"А тонко! А хорошо! "Играют они всегда в одной команде", - написала она в Telegram-канале.