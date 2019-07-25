"Команда не выполнит миссию": Из Ирака выслали "морских котиков" из-за их пьянства - CNN

Подразделение американского спецназа, считающегося элитным, высылают из Ирака, куда их отправляли для борьбы с террористами. Вместо этого, по данным телеканала CNN, "морские котики" злоупотребляли алкоголем, из-за чего серьёзно ухудшились дисциплина и порядок в отряде.

Командир спецназовцев отметил, что сомневается в способности своих подчинённых успешно завершить любую миссию. При этом в Минобороны США уверяют, что пьянки проходили только в свободное время, в ходе выполнения заданий солдаты якобы не позволяли себе излишеств.

Проштрафившихся вернут на базу в Сан-Диего. По факту нарушения правил службы в зоне боевых действий инициирована проверка.