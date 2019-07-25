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"Команда не выполнит миссию": Из Ирака выслали "морских котиков" из-за их пьянства - CNN
25 июля 2019, 22:39 • 83 • В мире
Из Ирака высылают сотрудников элитного подразделения "морских котиков", поскольку командование считает, что сейчас эта военная команда не сможет выполнить миссию. Как передаёт телеканал CNN, причиной тому оказалось пьянство спецназовцев.
Подразделение американского спецназа, считающегося элитным, высылают из Ирака, куда их отправляли для борьбы с террористами. Вместо этого, по данным телеканала CNN, "морские котики" злоупотребляли алкоголем, из-за чего серьёзно ухудшились дисциплина и порядок в отряде.
Командир спецназовцев отметил, что сомневается в способности своих подчинённых успешно завершить любую миссию. При этом в Минобороны США уверяют, что пьянки проходили только в свободное время, в ходе выполнения заданий солдаты якобы не позволяли себе излишеств.
Проштрафившихся вернут на базу в Сан-Диего. По факту нарушения правил службы в зоне боевых действий инициирована проверка.
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