"Команда была не трындеть, а тырить". Единороссы пытаются обмануть Путина?

Чиновник не должен быть аффилирован с иностранными государствами. Другими словами, плохо, если государственный человек зависит вовсе не от своего государства, а от большого дяди за рубежом. Именно такую мысль провёл в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин несколько недель назад.

Человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с народом и никак иначе, без всяких полутонов и допущений, - подчеркнул президент.

В качестве обязательного для целого ряда должностей президент России потребовал ввести запрет на иностранное гражданство.

Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны, а именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства, - так звучал президентский тезис.

Логичным продолжением речи Путина стало внесение конкретных поправок в Конституцию. Например, запрет на иностранное гражданство сначала дополнили запретом на банковские вклады за рубежом, после стали говорить и о недвижимости вне закона. Но... Несколько дней назад "Ведомости" сообщили, что от имущественного запрета депутаты решили отказаться. Потому что "десяток парламентариев и чиновников" вынуждены были бы оставить свои должности.

Позже сопредседатели рабочей группы по поправкам Андрей Клишас и Павел Крашенинников пояснили, почему поправку о недвижимости отклонили на уровне комитета Госдумы. Крашенинников не понял, зачем чиновникам следует запрещать иностранные метры?

"А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует - то это другой вопрос".

Андрей Клишас и вовсе сказал, что поправок о запрете иностранной недвижимости никогда не было. Такой комментарий он дал "Подъёму". Добавим, вопросы об иностранной недвижимости чиновников начали вставать 10 лет назад, когда в законе о противодействии коррупции появилась подобная статья.

Надо сказать, что поправки о запрете на иностранную недвижимость вносили вполне конкретные депутаты. Это Николай Арефьев и Константин Слыщенко. Однако до нормального обсуждения поправки так и не дошли.

Запрет на иностранное есть, но...

Судя по финальному тексту поправок государственным людям запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также иностранные счета. Кроме того, нельзя хранить ценности на зарубежных счетах и в ячейках.

Царьград чуть раньше уже рассказывал, каким имуществом владеют российские депутаты. При этом уже всем известно, что получают слуги народа большие зарплаты - настолько большие, что Владимир Жириновский на Красной площади стал бросаться деньгами, призывая холопов - обычных людей из Москвы.

Ведущая Царьграда Мария Иваткина рассказала несколько дней назад, кому в Госдуме жить хорошо. В материале, например, шла речь о квартирах в Испании и Финляндии.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев, комментируя решение депутатов не ограничивать себя, отметил, что объяснение отказа от поправки выглядит, как минимум, странно.

"Оказывается, из-за казахстанских родственников, украинских и белорусских, и в Майами можно, и на Лазурном Берегу, и в Лондоне (недвижимость - ред.) - и тоже ничего страшного. Так трудно законодателю разделить, где там квартира в Майами, а где в Костанае... Мне представляется, что это была такая ложка дёгтя в этой бочке мёда. Конституция, конечно, поменялась, приобрела другое лицо. Но то, как это было сделано с этой поправкой, не обсуждалось и как-то исчезло. Всё это, конечно, сильно испортило бы радость от такой замечательной Конституции, которую мы теперь принимаем, - нынешняя гораздо хуже. И сам этот момент ни в коем случае нельзя пропустить и забыть. Это значит, что они (народные избранники - ред.) расписались в том, что у них есть недвижимость. И оказалось, что их так много, их большинство", - отметил он в эфире программы "Царьград.Главное".

Как партия большинства, ответственность за забалтывание важной поправки несёт "Единая Россия". Так почему те же единороссы не выступили резко против замалчивания такой поправки, а допустили дискуссию по указанному вопросу? Неужели решили обмануть Путина?

"Это означает, что либо лидеров "Единой России", которые могут повлиять, либо большинство касается эта норма о недвижимости. И нас это не может не беспокоить. Ещё раз говорю: здесь очень важна не человеческая зависть или любопытство - интересует другое. "Ты кому служишь?" - у нас очень простой вопрос. Если ты купил там недвижимость, ты записал её на себя, ты стал налоговым резидентом (другой страны - ред.). Счета банковские запрещены, а за недвижимость, интересно, как будешь платить налог? Очень интересно", - отметил Малофеев.

На фоне таких событий у граждан возникает закономерный вопрос: сколько же у нас людей, у которых интересы в России и ещё в каком-то государстве, так что они интересы в чужом для нас государстве не могут оставить.

"Единая Россия" хочет обмануть Путина?

Резонный вопрос об исключении одних поправок и оставлении других - запрет на зарубежные счета и ценности всё же оставили - Царьград задал экспертам. Так, например, президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский сомневается, что "Единая Россия" или какая бы то ни было другая партия в Госдуме собирается целенаправленно обмануть президента.

Даже партии, которые числят себя в оппозиции, не идут на обман. У людей совершенно другие приоритеты. И в данном случае мы имеем приоритеты понятные, даже ежу. У каждого нашего думского депутата или сенатора где-нибудь что-нибудь есть. Нищих я там как-то вот не знаю. В зависимости от того, что где у кого есть, люди голосуют так или иначе, - считает Сатановский.

Поправки Путина логичны, продолжил Сатановский.

"Президенту хотелось бы управлять элитой - если это вообще элита. Ведь настоящую элиту интересуют только и исключительно национальные приоритеты. И всё. На такую элиту ни у кого нет компромата, укорота или зацепочки. Очень простая и более чем понятная мотивация. А уж как это в результате получится?.. Ну, слушайте. В конце концов, в 90-е годы один из моих хороших знакомых, который весь из себя миллиардер из списка Forbes, причём из первых позиций, сказал - переведу вам на вежливый русский, - что команда была не трындеть, а тырить. И большая часть наших состояний создана именно таким путём. Если вспоминать залоговый аукцион, там всё совсем грустно. Ладно, более или менее разобрались с тем, чтобы иностранного гражданства не было у сенаторов и депутатов".

Понятно, что долгое время мы были открыты миру - "все из себя радостные, доверчивые, в обнимку". Мол, какая разница - есть гражданство или нет? Даже если нет. Так весь мир хочет помочь, размышлял Сатановский.

"Когда стало ясно, что ни черта весь мир не думает о том, как сделать хорошо, а думает, как себе сделать хорошо, каждый по-своему, с этим вопросом иностранного гражданства удалось разобраться.

С имуществом гораздо сложнее. Потому что все те, кто называет себя элитой, что-нибудь и где-нибудь имеют.

Ну, хорошо, и что тогда Путин должен делать, кого он будет назначать на все эти высокие посты? Меня и жену мою, что ли? Ну, и на фиг я ему там нужен? Так что… тут сложно. А насчёт обмана - да нет, просто у людей нормальный человеческий инстинкт. Собственнический инстинкт. После коммунизма строительство у нас отменили, а что мы строим - пока непонятно. Явно то ли капитализм, то ли феодализм, то ли дикий капитализм, я откуда знаю, то ли первобытно-общинный строй. И вот как с этой собственностью быть - непонятно", - сказал Сатановский.

Политолог Виталий Третьяков добавил, что говорить об "обмане "Единой Россией" несколько некорректно, поскольку сама структура - доверенная администрации страны. С другой стороны, в руководстве партии могут быть люди ссобственными намерениями относительно той или иной поправки.

"Например, в данном случае имеющие счета за рубежом, собственность за рубежом… поскольку поправки все эти будут приниматься пакетом и либо отвергаться, либо приниматься, и скорее всего, будут приняты - понятно, нужно вынуть эту поправку, иначе она просто автоматически пройдёт и будет внесена в текст Конституции. Это исключить нельзя, что отдельные люди работают на свои цели".

Отдельно Третьяков добавил, что ему поправка кажется сырой, поскольку наличие недвижимости за рубежом - момент спорный. Если она была куплены на честно заработанные деньги, то будет странно лишать имущества чиновника, пояснил эксперт.

Не нужна им Родина

В новом выпуске "Сухого остатка" Юрий Пронько заметил, что российские чиновники, которые построили в нашей стране так называемую стабильность, предпочитают иметь "запасные аэродромы" за пределами России, куда отправляют своих детей, внуков, где у них роскошная недвижимость, а в "слепых трастах" крутятся их деньги.

"Они нам рассказывают про любовь к Родине, про патриотизм, а сами по большому счёту давно обитают за бугром.

Здесь, в России, у них "вахта", а там - настоящая жизнь. Они скупают дома и земельные участки в Испании, Черногории, Италии. Цена вопроса - минимум несколько сотен тысяч евро.

Например, у бывшего вице-премьера Ольги Голодец недвижимость в Италии и Швейцарии, а у первого экс-вице-премьера, а ныне главы ВЭБа Игоря Шувалова - замок в Австрии площадью 1,5 тысячи кв.м, вилла в Дубае, квартира в Лондоне. И этот список можно продолжать до бесконечности", - прокомментировал Юрий Пронько.

Он добавил, что и у многих депутатов Госдумы и членов Совета Федерации имеется элитная недвижимость за границами России, поскольку они хорошо понимают, что выстроенная ими система стоит на глиняных ногах, но преследуют свои корыстные интересы.

"И если что, они успеют добежать до нужного посольства или аэропорта Шереметьево или Внуково-3. Подобная позиция части политической элиты, на мой взгляд, - серьёзная угроза российскому государству и его национальным интересам. За последние 30 лет наша элита вконец развратилась. Она вещает нам с голубых экранов одно и совершенно другое исповедует в своих решениях и действиях. При этом попытки произвести национализацию "слуг народа" снова и снова терпят фиаско. "Единая Россия", имеющая большинство в Госдуме, блокирует решения, а порой уходит в "несознанку". Дескать, а почему депутаты и чиновники не могут иметь недвижимость за рубежом?" - говорит ведущий.

Так, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что ни о какой национализации элит речи вообще нет, поскольку национализировать людей нельзя. Он признался, что вообще не понимает этот термин, напомнил Пронько.

"Есть вопросы, которые находятся в статике, - это права собственности. Право на недвижимое имущество у нас возникло только в конце ХХ века. Плюс у нас распался Советский Союз, и мы знаем многих граждан, некоторые из них здесь находятся, у которых родители оказались в одной стране, а мы оказались в Российской Федерации. Мы не можем ограничивать в дееспособности, нарушать конституционные права этих граждан. Мы не должны только сегодня смотреть и говорить: вот да, поскольку у него собственность есть где-то, считать, что он точно негодяй и включать презумпцию виновности. Я считаю, это неправильно. Поэтому мы отказались от этого", - оправдался Крашенинников.

По словам Пронько, "Единая Россия" категорически против того, чтобы запретить чиновникам и депутатам иметь зарубежную недвижимость, поскольку для "себя любимой" решила оставить возможность иметь "запасные аэродромы" за пределами той стабильности, которую построила в России.