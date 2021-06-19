"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы

Польский провидец, ставший известным после сбывшегося предсказания о гибели президента Леха Качиньского, Кшиштоф Яцковский заговорил о войне на фоне новой чумы. Он назвал сроки, а также место действия. "Команда Байдена разыгрывает спектакль", - поделился мнением Яцковский.

Яцковский провёл прямой эфир на YouTube в начале июня. Его прогнозы довольно мрачные. По мнению провидца, уже в августе 2021 года главной темой разговоров во всём мире станет "новая чума", которая заставит дрожать от страха каждого.

"Видения" о будущем, признался провидец, весьма туманны, как будто некий клин мешает видеть ситуацию ясно. Один из образов - "сплошной ковёр" из больных или уже умерших людей посреди саванны. Во время стрима Яцковский поделился ощущением: речь идёт не о Европе.

По его словам, слово "угроза" обретёт своё воплощение и будет у всех на устах. Ситуация будет ухудшаться. Из-за "новой чумы" не смогут покидать свои дома те, кто не сделал прививку.

Кшиштоф Яцковский ответил на вопросы подписчиков. Один из них касался Ближнего Востока. В Тегеране загорелся нефтеперерабатывающий завод. Самое крупное грузовое судно Ирана затонуло. Зрители поинтересовались, чего ждать дальше.

"На Ближнем Востоке зреет серьёзный конфликт, который перерастёт в мировой. Сейчас у меня такое впечатление, что американская команда Джо Байдена делает небольшой шаг назад, разыгрывает некий спектакль, который сбивает всех с толку", - произнёс провидец.

Из-за этой ситуации он испытывает беспокойство, будучи уверенным, что на Ближнем Востоке война разгорится на фоне "новой чумы".

Другой зритель спросил, может ли это заболевание оказаться "чёрной плесенью", эпидемия которой уже зафиксирована в Индии. Яцковский не исключил, что это действительно так. Он уже упоминал о странной болезни, из-за которой многие ослепнут. Как известно, мукормикоз ("чёрная плесень") поражает слизистые, в том числе и глаза, из-за чего индийским врачам приходится удалять глазные яблоки пациентов.