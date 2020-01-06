"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани

В своём Telegram-канале Семён Багдасаров сравнил действия американцев с человеком, который "сунул факел в логово льва" и ждёт реакции. "Это было совсем не умно", - подытожил эксперт.

"Если бы я был начальником генерального штаба вооружённых сил Ирана или командующим КСИР, я бы упор сделал на нанесение ударов по американскому присутствию в Ираке, с задачей полного изгнания американских сил. Это был бы колоссальный урон (моральный, политический, военный - какой угодно) для американцев, которые ухлопали в своё время несколько триллионов долларов, от полутора до двух триллионов долларов, в иракскую авантюру, потеряли официально пять тысяч человек, на самом деле значительно больше", - считает Багдасаров.

А спецкорреспондент ВГТРК Валентин Богданов напомнил, что Сулеймани должен был официально пользоваться неприкосновенностью. Об этом он написал в своём канале со ссылкой на CNN.

"Видимо, въехал в Ирак с дипломатическим паспортом, что (по словам того же источника) делал далеко не всегда. Так что убийство генерала - это ещё и грубейшее нарушение Венской конвенции по дипломатическим отношениям от 1961 года со стороны США. Совсем лютый беспредел. К тому же всё это полностью обнуляет тупой трамповский вброс про "Сулеймани как террориста номер один". Террористам не выдают дипломатических паспортов", - заявил Валентин Богданов.

Генерал Сулеймани погиб во время операции США. По данным источника газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп без раздумий и колебаний принял решение совершить удар по машине иранского военного. Уточняется, что финальное решение президента США в конечном счёте зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать Сулеймани в аэропорту Багдада. Убийство Сулеймани вызвало волну протестов. Эксперты говорят об осложнении ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 объектам в Иране, если будут атакованы американцы. Однако иранские военные не верят в серьёзность этих намерений. Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства генерала Сулеймани во время операции США.