"Колоссальное количество": Бедную биомассой Америку насытили безглазые черви. Учёные удивлены

Учёные удивлены уникальным явлением, которое произошло в США этим летом. На бедных биомассой ледниках в Северной Америке появились безглазые черви. Они буквально насытили местность. "Колоссальное количество", - оценивают ситуацию учёные.

Необычную картину специалисты наблюдают в Каскадных горах штата Вашингтон. Учёным было известно, что в толще ледников обитают безглазые черви вида Mesenchytraeus solifugus. Знали они и то, что в летние месяцы эти животные массово выходят на поверхность. Но остальное оказалось неожиданностью и загадкой.

Биолог Скотт Хоталинг, приехавший на место, рассказал, что в каждом леднике обычно скрыто до пяти миллиардов особей. В поле его зрения попадает около десятка таких ледников.

"Если каждый из них содержит столько ледяных червей, это просто колоссальное количество биомассы, причём в таком месте, которое обычно биомассой бедно", - приводит слова учёного Oregon Public Broadcasting.

Mesenchytraeus solifugus изучены крайне плохо. Зачем они появляются на поверхности и как им удаётся выживать зимой в толще ледника, специалистам пока неизвестно. Предположительно, питаются эти черви бактериями и водорослями, которые есть в снегу. Замечено, что они невосприимчивы к ультрафиолетовому излучению.

"С ледяными червями необъяснённого больше, чем объяснённого", - подчеркнул Хоталинг.

Специалисты объяснили, что Mesenchytraeus solifugus - вид кольчатых червей, которые могут выживать при низких температурах. Подобных им нет. Тело взрослых особей обычно составляет 1,5-2,5 сантиметра. Mesenchytraeus solifugus обнаруживались в штате Аляска, а также в канадской провинции Британская Колумбия.