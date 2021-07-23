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"Колоссальное количество": Бедную биомассой Америку насытили безглазые черви. Учёные удивлены

23 июля 2021, 19:35  •  133 • В мире
Учёные удивлены уникальным явлением, которое произошло в США этим летом. На бедных биомассой ледниках в Северной Америке появились безглазые черви. Они буквально насытили местность. "Колоссальное количество", - оценивают ситуацию учёные.
Необычную картину специалисты наблюдают в Каскадных горах штата Вашингтон. Учёным было известно, что в толще ледников обитают безглазые черви вида Mesenchytraeus solifugus. Знали они и то, что в летние месяцы эти животные массово выходят на поверхность. Но остальное оказалось неожиданностью и загадкой.
Биолог Скотт Хоталинг, приехавший на место, рассказал, что в каждом леднике обычно скрыто до пяти миллиардов особей. В поле его зрения попадает около десятка таких ледников.
"Если каждый из них содержит столько ледяных червей, это просто колоссальное количество биомассы, причём в таком месте, которое обычно биомассой бедно", - приводит слова учёного Oregon Public Broadcasting.
Mesenchytraeus solifugus изучены крайне плохо. Зачем они появляются на поверхности и как им удаётся выживать зимой в толще ледника, специалистам пока неизвестно. Предположительно, питаются эти черви бактериями и водорослями, которые есть в снегу. Замечено, что они невосприимчивы к ультрафиолетовому излучению.
"С ледяными червями необъяснённого больше, чем объяснённого", - подчеркнул Хоталинг.
Специалисты объяснили, что Mesenchytraeus solifugus - вид кольчатых червей, которые могут выживать при низких температурах. Подобных им нет. Тело взрослых особей обычно составляет 1,5-2,5 сантиметра. Mesenchytraeus solifugus обнаруживались в штате Аляска, а также в канадской провинции Британская Колумбия.

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