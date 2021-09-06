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"Колониально-имперский дух" испарился: Эксперт заявил о переоценке ценностей в НАТО
06 сентября 2021, 04:00 • 19 • Политика
Эксперт Сергей Марков заявил о переоценке ценностей в НАТО. Дело в том, что после провала в Афганистане "колониально-имперский дух" испарился.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай и другие страны дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Ситуацию в интервью телеканалу "360" прокомментировал директор Института политических исследований Сергей Марков.
Эксперт предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей. Поэтому не исключено, что НАТО готово в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов.
Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, однако альянс в "колониально-имперском духе" игнорировал это. Однако теперь натовцы решили сделать правильный шаг.
Москва и Пекин сейчас вынуждены выстраивать диалог с "Талибаном"*. Дело в том, что бывшие союзники талибов* могут задействовать северные регионы Афганистана для террористической деятельности в странах Средней Азии.
"Натовцы просто хотят, чтобы РФ и Китай учитывали их интересы во время налаживания диалога с талибами*. Такое возможно, но только в случае, если страны НАТО будут учитывать интересы Китая и России", - считает эксперт.
Как ранее заявил в интервью РИА ФАН аналитик Владимир Соловейчик, террористы не дадут американцам окончательно умыть руки. Поэтому кампания в Афганистане продолжится.
Более того, большинству сельских жителей страны исламисты оказались куда ближе, чем непонятная "демократия по-американски".
"Вся интервенция США и их союзников на афганской земле была изначально обречена на поражение, вопрос был лишь в сроках и формах", - уверен он.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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