"Коломойский угрожает американцам": Адвокат Трампа требует ареста украинского олигарха

Неожиданное обвинение в адрес украинского олигарха Игоря Коломойского, на днях прилетевшего на Украину, прозвучало из уст адвоката президента США Дональда Трампа. У себя на странице в Twitter Рудольф Джулиани, сославшись на статью в The Daily Beast, заявил о том, что "украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР".

По словам Джулиани, первое, что сделал Коломойский, вернувшись из израильской ссылки, - начал угрожать американцам.

"Сейчас он вернулся на Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам, - отметил адвокат. - Это настоящее испытание для президента".

Правда, не уточнил, какого именно: то ли Трампа, то ли нового украинского лидера Владимира Зеленского, чьё имя напрямую связывают с олигархом, заявляя, что он, мол, "марионетка" Коломойского. И теперь Джулиани требует ареста бизнесмена.

"Будет ли он арестован?" - интересуется адвокат.

Billionaire Ukrainian Oligarch Ihor Kolomoisky Under Investigation by FBI He has now returned to Ukraine from exile in Israel and the first thing he did is threaten American citizens. This is real test for President. Will he be arrested? https://t.co/Ppyws7Fgd2 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 18 мая 2019 г.

В ответ не все поняли, кто именно должен быть арестован.

"Кто будет арестован? Игорь или Дональд?", - отмечается под постом юриста.

Кто-то посчитал, что речь идёт о Зеленском.

"Коломойский против Зеленского - Пчелы против меда".

"Если он построит алюминиевый завод в Соединенных Штатах, он будет в порядке", - считают третьи.

"Да, его следует арестовать, - полагают четвёртые. - Но проблема в том, что такой арест может иметь место только за пределами Украины или Израиля".

Ранее издание The Daily Beast сообщило, "миллиардер, украинский олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР". Издание писало, что его обвиняют в заказных убийствах (якобы он являлся заказчиком)а также в финансовых преступлениях.

"По данным трех человек, проинформированных о расследовании, ФБР расследует дела Игоря Коломойского, украинского олигарха, который вступил в спор с нынешним президентом страны, - отмечает издание. - Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе отмывание денег, согласно источникам, которые говорят, что расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно".

Издание же отмечает, что Коломойскому не было предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления, а его адвокат Майк Салливан отрицает какие-либо правонарушения со стороны олигарха.

"Мистер Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка, - отметил он. - Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, утверждая, что банк был на грани краха. Эта информация оказалась ложной".