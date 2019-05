"Коломойский угрожает американцам": Адвокат Трампа требует ареста украинского олигарха

Неожиданное обвинение в адрес украинского олигарха Игоря Коломойского, на днях прилетевшего на Украину, прозвучало из уст адвоката президента США Дональда Трампа. У себя на странице в Twitter Рудольф Джулиани, сославшись на статью в The Daily Beast, заявил о том, что "украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР".

По словам Джулиани, первое, что сделал Коломойский, вернувшись из израильской ссылки, - начал угрожать американцам.

"Сейчас он вернулся на Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам, - отметил адвокат. - Это настоящее испытание для президента".

Правда, не уточнил, какого именно: то ли Трампа, то ли нового украинского лидера Владимира Зеленского, чьё имя напрямую связывают с олигархом, заявляя, что он, мол, "марионетка" Коломойского. И теперь Джулиани требует ареста бизнесмена.

"Будет ли он арестован?" - интересуется адвокат.

Billionaire Ukrainian Oligarch Ihor Kolomoisky Under Investigation by FBI He has now returned to Ukraine from exile in Israel and the first thing he did is threaten American citizens. This is real test for President. Will he be arrested? https://t.co/Ppyws7Fgd2