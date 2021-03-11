"Колокольцев, похоже, отчитал Дамберга": Шведское СМИ раскрыло детали "тайной" встречи глав МВД

Шведское СМИ раскрыло детали "тайной" встречи министров внутренних дел России и Швеции. "Колокольцев, похоже, отчитал Дамберга", - сделал вывод автор статьи.

Журналист Юнас Гуммессон и его коллеги на страницах шведского издания Svenska Dagbladet поделились результатами "расследования" о встрече министров МВД Владимира Колокольцева и Микаэля Дамберга.

Встреча названа тайной, однако это не совсем так. Российское ведомство после переговоров опубликовало официальный релиз, а в шведском по запросу предоставили необходимые документы.

Переговоры проводились на полях конференции по безопасности дорожного движения, которая проводилась в Стокгольме в феврале 2020 года. О своём желании встретиться со шведским коллегой Колокольцев предупредил заранее. За три недели был организован деловой завтрак, в ходе которого министры затронули широкий круг тем.

Основной темой беседы стала борьба с организованной преступностью в контексте наркоторговли в Швеции, говорится в статье. Однако Дамберг затронул тему "российских действий на Украине и в Крыму". Его коллега из России отверг все обвинения и отшутился: не следует "зацикливаться на Полтавской битве".

"Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику. Что-то вроде: поговори об этом с кем-нибудь другим", - пришли к выводу журналисты издания, от лица которых писал материал Гуммессон.

В публикации нет ясного ответа на вопрос, какой была цель "тайной" встречи министров и какой результат был достигнут. Однако отмечается, что Дамберг "говорил обо всём подряд". Такое поведение шведского министра МВД его соотечественники из СМИ называли непрофессиональным.