Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
Главная / В мире

"Колокольчик нам нужен будет": Военные Азербайджана со смехом разгромили христианскую святыню

10 ноября 2020, 17:55  •  110 • В мире
В Нагорном Карабахе азербайджанские военные громят христианские святыни. "Вандализм, ха-ха-ха… Колокольчик нам нужен будет", - говорится на кадрах одной из записей, где военные крушат святыню в Нагорном Карабахе.
В Сети со скепсисом оценили заявления из Баку, что в Нагорном Карабахе будут мирно жить и армяне, и граждане непризнанной республики. В своём Telegram-канале обозреватель Аббас Джума разместил видеокадры, как военные Азербайджана громят христианскую святыню.
"Сколько ненависти. Ага, "будут жить вместе". Ну-ну", - отметил он.
На видео заснято, как один из военных глумится над святыней. "Вандализм, ха-ха-ха, - со смехом подначивает его сослуживец. - Цепляй колокольчик, нам нужен будет утром на подъём".
Вандал в ответ берёт колокол в руки и грозит невидимому врагу: "Я на шею твоей мамы повешу, если мама мертва, дочери твоей повешу". После угрозы он швыряет колокол.
Журналист Андрей Медведев в своём Telegram-канале отметил, что на освободителей запечатлённые военные не тянут.
"Может, из Баку война и выглядит как освободительная, особенно что касается районов Азербайджана, захваченных в годы прошлой войны в Карабахе. Вопрос только, отчего освободители ведут себя, как наёмники из Идлиба, которые так же в Сирии рушили церкви и ломали христианские святыни?" - отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 11:40
Королева Елизавета II своим COVID-шагом удивила и Москву, и Лондон: "Если уж до такого дошло"
10 ноября 2020, 06:55
Конец президентов: К власти приходят олигархи
09 ноября 2020, 11:40
Увезли в автозаке: Очевидцы сообщили о задержании "Мисс Белоруссия" в Минске
09 ноября 2020, 19:55
Трампу отказали четыре штата, а Байден вместо суда пошёл в церковь
09 ноября 2020, 13:30
"Празднует поражение Трампа": Мелания "считает минуты", чтобы подать на развод?
09 ноября 2020, 19:55
COVID-атака нарастает: Вслед за ВОЗ в игру вступил репетировавший пандемию Университет Хопкинса
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который &quo...
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение росс...
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 08:45
Кеосаян предсказал печальное будущее Пашиняну: "Радостно будут рвать на куски&qu...
10 ноября 2020, 10:35
"У Лукашенко истерика": эксперт объяснил действия президента Белоруссии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
04 ноября 2020, 00:25
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на Украине. В долларах
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.