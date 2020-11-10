"Колокольчик нам нужен будет": Военные Азербайджана со смехом разгромили христианскую святыню

В Сети со скепсисом оценили заявления из Баку, что в Нагорном Карабахе будут мирно жить и армяне, и граждане непризнанной республики. В своём Telegram-канале обозреватель Аббас Джума разместил видеокадры, как военные Азербайджана громят христианскую святыню.

"Сколько ненависти. Ага, "будут жить вместе". Ну-ну", - отметил он.

На видео заснято, как один из военных глумится над святыней. "Вандализм, ха-ха-ха, - со смехом подначивает его сослуживец. - Цепляй колокольчик, нам нужен будет утром на подъём".

Вандал в ответ берёт колокол в руки и грозит невидимому врагу: "Я на шею твоей мамы повешу, если мама мертва, дочери твоей повешу". После угрозы он швыряет колокол.

Журналист Андрей Медведев в своём Telegram-канале отметил, что на освободителей запечатлённые военные не тянут.

"Может, из Баку война и выглядит как освободительная, особенно что касается районов Азербайджана, захваченных в годы прошлой войны в Карабахе. Вопрос только, отчего освободители ведут себя, как наёмники из Идлиба, которые так же в Сирии рушили церкви и ломали христианские святыни?" - отметил он.