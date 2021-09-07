"Коллекция корочек" не спасла "почти президента": О чём умолчал Навальный в деле Быкова

В эфире "Соловьёв LIVE" телеведущий Владимир Соловьёв обсудил с журналистом Эдуардом Петровым ситуацию с приговором красноярскому бизнесмену и политику Анатолию Быкову. Эксперты отметили, что "коллекция корочек" не спасла уже "почти президента" Быкова. При этом "главный разоблачитель" и "антикоррупционер", а по факту скандальный блогер Алексей Навальный не стал разоблачать откровенную коррупцию, а предпочёл аккуратно промолчать.

Ранее стало известно, что Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Сам Быков не признавал своей вины. Однако ранее присяжные заседатели вынесли вердикт: мужчина виновен по делу об организации двойного убийства в 1994 году и не заслуживает снисхождения.

По мнению Петрова, ещё в прошлом году надо было проверить всех силовиков, связанных с Быковым. Он рассказал о том, что бизнесмену буквально дарили предписания "без права проверки" и целое множество разных "корочек". Эксперт также добавил, что Быков, "почти" "ставший президентом", политиком и с целой коллекцией корочек был удивлён, когда за ним пришли правоохранители.

При этом Петров указал, что арест Быкова - только начало "большого криминального сериала", связанного с коррупцией. К тому же он обратил внимание на то, что главный "разоблачитель" коррупционеров Навальный не стал организовывать никаких расследований в своём стиле. Максимум, которым он ограничился, был в стиле "с кем такого не было в 1990-х".