"Коллективному Западу" пора перестать "учить" Россию: в МИД ответили на ультиматум Меркель и Макрона

В МИД России ответили на ультиматум Меркель и Макрона, которые ранее потребовали освободить украинских моряков, принимавших участие в керченской провокации. Дипломаты уверены, "коллективному Западу" пора перестать "учить" Россию.

В Минстерстве иностранных дел России выразили недоумение в связи с требованиями президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель освободить украинских моряков, принимавших участие в керченской провокации. Российские дипломаты призывают глав Франции и Германии обратить внимание на реальные угрозы и проблемы.

Какие они - реальные проблемы и угрозы? Например, видные невооруженным глазом нарушения Киевом прав и свобод граждан. "Коллективный запад" постоянно говорит об этих правах и свободах, но не делает ничего, чтобы указать на промахи Украине. Вместо этого представители стран позволяют себе "учить" Россию. Это ничто иное, как политика двойных стандартов.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что президент Украины Петр Порошенко и дальше продолжит нагнетать ситуацию, делая все возможное для обострения конфликта.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сделали совместное заявление, посвященное инциденту в Керченском проливе, и потребовали освободить "незаконно" задержанных моряков. Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, в результате чего российские пограничники задержали нарушителей. Киев и его западные партнеры попытались возложить ответственность за инцидент на Москву, после чего украинские власти ввели военное положение в отдельных регионах страны.

Меркель и Макрон потребовали от России отпустить всех "незаконно" задержанных украинских моряков. При этом они умолчали о вызывающих действиях Киева и его планах на дальнейшие провокации.

"Мы требуем безопасный, свободный и беспрепятственный транзит всех судов через Керченский пролив и немедленно и безусловно освободить всех незаконно задержанных украинских моряков", - было указано в заявлении Берлина и Парижа.

Текст заявления МИД России

"Обратили внимание на вышедшее 28 декабря совместное заявление Федерального канцлера А.Меркель и Президента Франции Э.Макрона в связи с обстановкой на Украине.

Разделяем содержащуюся в нем поддержку призыва Контактной группы в канун Нового года и Рождества к достижению стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины, необходимость реализации всех положений Минских договоренностей, ответственного подхода к интересам мирного населения.

Вместе с тем, вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования.

Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, сделавших свой осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом. Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций.

Что касается судоходства в Керченском проливе, то российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами, с учетом, разумеется, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных "друзей".

Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад". До сих пор украинские власти не отпускают капитана пиратским образом захваченного еще в марте 2018 года рыболовного сейнера "Норд", а само судно абсолютно неправомерно выставлено на продажу (желающих купить его, правда, пока не находится). Без каких-либо оснований в порту Херсона с августа с.г. удерживается российский танкер "Механик Погодин" с экипажем. С мая с.г. в украинских застенках томится журналист Кирилл Вышинский, который преследуется исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность. Киевский режим все никак не может завершить расследование и назвать виновных в провокационных расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года, в поджоге и гибели десятков граждан в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в убийствах в Мариуполе в мае 2014 года.

Грубейшим образом светские власти вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую, созданную с сугубо конъюнктурными целями неканоническую «церковь», управляемую из-за рубежа. Идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, хоть как-то отличающейся от мнения официоза.

К сожалению, остались без комментариев и недавние игрища П.А.Порошенко с введением и последующей отменой военного положения именно в той половине страны, где уровень поддержки нынешнего режима приближается к статистической погрешности.

Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных "двойных стандартов" и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их "киевские подопечные" европейской безопасности и стабильности".