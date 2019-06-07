"Коллегу" Петрова и Боширова "разоблачили" французские и швейцарские спецслужбы. Но долго молчали – СМИ

Довольной скупые подробности этой "шпионской истории" раскрыло издание Le Monde, утверждающее, что речь идет о Сергее Желтикове, которого в 2016 году смогли раскрыть сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка, DGSI).

Интересно, что информацией о "шпионе" контрразведчики не поделились даже с Министерством иностранных дел Франции. В том же году Желтиков покинул французскую территорию.

Сотрудники DGSI вели за дипломатом наблюдение, во время которого был зафиксирован контакт Желтикова с двумя другими гражданами России – Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцом.

В сентябре 2016 года все трое поселились в лозаннском отеле, в котором в этот момент проживали участники конференции WADA. Тогда в Лозанне шло серьезное обсуждение доклада Ричарда Макларена по поводу "допингового скандала" в России. Воспользовавшись внутренне wi-fi-сетью отеля, "злоумышленники" якобы совершили кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство.

Кроме того, пишет Le Monde, Желтиков успел поработать и в Швейцарии, суды которой обвинили его в том, что он входил в "состав мобильного подразделения ГРУ" вместе с Серебряковым и Моренцом.

Интересно, что этих двух граждан России осенью прошлого года голландские власти обвинили в попытке совершить кибератаку на ОЗХО, а Минфин США внес их в "черный список".

Раскрыли Желтикова как шпиона спецслужбы только в 2018 году. Ради судебного разбирательства было решено даже лишить его дипломатического иммунитета, однако выяснилось, что мужчина уже к этому моменту вернулся в Москву.

На публикацию во французской газете отреагировали в российском Генконсульстве в Марселе. "Это грязная инсинуация, мы не комментируем", - заявили дипломаты на соответствующий вопрос "РИА Новости".