"Коли пишете - добавляйте": Политолог Баширов раскрыл новое место уволенного зама Решетникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Азера Муталим оглы Талыбова с должности заместителя главы Минэкономразвития. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В свою очередь политолог Марат Баширов прокомментировал эту информацию.

"Ну коли пишете, что Талыбов уволился из Минэка, то добавляйте, что он идёт возглавить Росэксимбанк, главной задачей которого является поддержка и развитие российского экспорта", - написал он в своём Telegram-канале "Политджойстик".

"А то делают неверные выводы из вчерашнего совещания у президента Путина", - добавил он.