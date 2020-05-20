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"Коли пишете - добавляйте": Политолог Баширов раскрыл новое место уволенного зама Решетникова
20 мая 2020, 16:55 • 9 • Политика
Политолог Марат Баширов раскрыл новое место уволенного заместителя Максима Решетникова Азера Талыбова. "Ну коли пишете, что Талыбов уволился из Минэка, то добавляйте", - призвал политолог.
Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Азера Муталим оглы Талыбова с должности заместителя главы Минэкономразвития. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
В свою очередь политолог Марат Баширов прокомментировал эту информацию.
"Ну коли пишете, что Талыбов уволился из Минэка, то добавляйте, что он идёт возглавить Росэксимбанк, главной задачей которого является поддержка и развитие российского экспорта", - написал он в своём Telegram-канале "Политджойстик".
"А то делают неверные выводы из вчерашнего совещания у президента Путина", - добавил он.
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