"Колебаться не будем": Погранслужба Польши разрешила стрелять по мигрантам

Погранслужба Польши разрешила пограничникам стрелять по мигрантам, если те попытаются пересечь границу. "Колебаться не будем", - заверила официальный представитель ведомства Анна Михальская.

Об этом она заявила на брифинге, комментируя ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники пограничной службы не будут колебаться с использованием оружия,

- заверила она журналистов.

Михальская не стала уточнять, в каких случаях поляки могут открыть огонь, однако отметила, что польские пограничники на все дежурства выходят с боевым оружием.

Беженцы между тем начали покидать пункт пропуска на границе с Польшей. Судя по кадрам, которые появились во вторник в соцсетях, они направляются в старый лагерь, разбитый недалеко от границы.

Скриншот: Telegram/Раньше всех. Ну почти

Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки же закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию.

Минск в свою очередь обвиняет США и западные страны, которые устроили хаос в Ираке и Афганистане, спровоцировав миграционный кризис.