Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Нацист признал Украину Россией
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Главная / Политика

"Колебаться не будем": Погранслужба Польши разрешила стрелять по мигрантам

16 ноября 2021, 17:05  •  166 • Политика
Погранслужба Польши разрешила пограничникам стрелять по мигрантам, если те попытаются пересечь границу. "Колебаться не будем", - заверила официальный представитель ведомства Анна Михальская.
Об этом она заявила на брифинге, комментируя ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.
Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники пограничной службы не будут колебаться с использованием оружия,
- заверила она журналистов.
Михальская не стала уточнять, в каких случаях поляки могут открыть огонь, однако отметила, что польские пограничники на все дежурства выходят с боевым оружием.
Беженцы между тем начали покидать пункт пропуска на границе с Польшей. Судя по кадрам, которые появились во вторник в соцсетях, они направляются в старый лагерь, разбитый недалеко от границы.
Скриншот: Telegram/Раньше всех. Ну почти
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки же закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию.
Минск в свою очередь обвиняет США и западные страны, которые устроили хаос в Ираке и Афганистане, спровоцировав миграционный кризис.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





166
Источник
Похожие новости
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
16 ноября 2021, 07:10
Украина получила от Путина "приз за несговорчивость"
16 ноября 2021, 03:40
Как Украина переживёт зиму: У Киева осталось три варианта - эксперт
16 ноября 2021, 00:10
Без права на вето: две украинские компании допущены к сертификации "Северного потока-2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.