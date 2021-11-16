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"Колебаться не будем": Погранслужба Польши разрешила стрелять по мигрантам
16 ноября 2021, 17:05 • 166 • Политика
Погранслужба Польши разрешила пограничникам стрелять по мигрантам, если те попытаются пересечь границу. "Колебаться не будем", - заверила официальный представитель ведомства Анна Михальская.
Об этом она заявила на брифинге, комментируя ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.
- заверила она журналистов.
Михальская не стала уточнять, в каких случаях поляки могут открыть огонь, однако отметила, что польские пограничники на все дежурства выходят с боевым оружием.
Беженцы между тем начали покидать пункт пропуска на границе с Польшей. Судя по кадрам, которые появились во вторник в соцсетях, они направляются в старый лагерь, разбитый недалеко от границы.
Скриншот: Telegram/Раньше всех. Ну почти
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки же закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию.
Минск в свою очередь обвиняет США и западные страны, которые устроили хаос в Ираке и Афганистане, спровоцировав миграционный кризис.
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