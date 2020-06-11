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"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
11 июня 2020, 02:00 • 81 • Политика
Жители Турции взбунтовались против туристов после того, как Анкара заявила о готовности открыть курорты для отдыхающих из России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, выступая в эфире телеканала TRT Haber, заявил, что российские туристы соскучились по турецким пляжам. Он пригласил всех желающих отдохнуть на море со словами "пусть приезжают". Россия в свою очередь включила Турцию в одно из возможных туристических направлений, пишет ИноСМИ со ссылкой на турецкое издание En Son Haber.
В то же время обычные жители Турции не слишком обрадовались этим новостям. Они не поверили в выздоровление русских и высказали опасения, что открытие туристического сезона может спровоцировать приход второй волны COVID.
Некоторые пользователи из Турции обвинили Эрдогана в том, что он "прогнулся" под Россию ради денег с туризма, С-400 и дешёвого газа. Другие заметили, что туризм является одной из главных статей доходов турецкого бюджета, поэтому тут ничего не поделаешь.
Напомним, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 493,6 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 8,4 тыс. больных в сутки). За всё время 252,7 тыс. человек выздоровело, 6,3 тыс. - погибло.
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