"Кого убили русские? Теоретически. Если представить": Журналист CNN назвал имена "жертв"

Тэппер считается главным корреспондентом телеканала CNN. Он был неоднократно удостоен наград за различные материалы, сообщает Telegram-канал "Расстрельный".

Авторы отметили, что президент США Дональд Трамп не стал комментировать фейковый материал The New York Times о том, что Россия предложила награды талибам за головы американских солдат. Но фейкомёты всё ещё не опускают руки и пытаются разговорить лидера Белого дома.

В качестве примера приводится твит Тэппера. Журналист называет имена: штаб-сержант Кристофер К. А. Слатмен, сержант Бенджамин С. Хайнс, капрал Роберт Хендрикс.

"Главный корреспондент CNN Джейк Тэппер, обладатель всяческих наград за блестящую журналистику, уже приводит конкретные имена американцев, которых могли убить русские. Теоретически. Если представить", - иронизируют авторы "Расстрельного".

Они отмечают, что такая позиция крайне удобна. Продолжается бессмысленная война, а её жертв можно втихаря списать на деятельность Кремля.

Скриншот: Telegram/@rasstrelny