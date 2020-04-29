"Кого считаете наиболее достойным": Хафтар провозгласил себя правителем Ливии

Ранее Хафтар обратился к народу Ливии и призвал отказаться от соглашения 2015 года, касающегося Правительства национального согласия (ПНС). 27 апреля он снова обратился к согражданам. Anadolu Agency цитирует Хафтара: он заявил, что принял "мандат ливийского народа".

"Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе", - цитирует Хафтара РИА Новости.

В своей речи фельдмаршал заявил, что главное командование ЛНА, по волеизъявлению ливийцев, готово к исторической миссии.

Правительство национального согласия было создано в Ливии в 2015 году. Тогда в марокканском городе Схират состоялись переговоры и было подписано соглашение. Документ должен был стать первым шагом к урегулированию политической ситуации в стране. За пять лет решения так и не воплотились, хотя помочь Ливии пытались спецпредставители ООН, а также Тунис, Алжир, Италия. 23 апреля глава парламента (Палаты представителей) Ливии Акиля Салех предложил создать новый Президентский совет. Это предложение стало новым проектом решения политических проблем.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи. Единое государство распалось на несколько частей. Сейчас востоком управляет парламент. Его членов избрал народ. На западе функционирует Правительство национального согласия. Оно было сформировано при поддержке ЕС и ООН. Возглавляет ПНС Файез Саррадж. Парламент Ливии сотрудничает с ЛНА. Её командующий Халифа Хафтар в течение года постоянно предпринимает попытки захватить столицу страны - Триполи.