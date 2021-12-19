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"Кого душат?!" Голиковой пришлось отбиваться от депутатов. Володину – защищать
19 декабря 2021, 07:30 • 177 • Политика
Обсуждения законопроекта о QR-кодах в Госдуме, прошедшего первое чтение, оказались одними из самых эмоциональных в этом сезоне. В ожидании поправок к норме – а они поступят не раньше, чем через месяц, делаем заметки на полях и рассказываем, как Татьяне Голиковой пришлось отбиваться от депутатов, а Вячеславу Володину – защищать вице-премьера.
Обсуждение в стенах парламента было не просто бурным, а скорее даже буйным, отметил в эфире программы "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько. Ещё до того, как на трибуне пленарного зала Госдумы появилась вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова, среди парламентариев дело едва не дошло до спарринга после того как депутаты фракции КПРФ попытались развернуть в зале плакат. Против них выступили представители фракции "Единой России". И тогда один оппонент предложил другому разобраться "по-пацански" – выйти и поговорить "один на один".
В ситуацию пришлось даже вмешаться спикеру Госдумы Вячеславу Володину:
"Заканчивайте! Забирайте плакаты, на улице используйте их! А здесь вы получаете по полмиллиона рублей ежемесячно. Начинают концерты устраивать… Ваша работа – не клеить плакаты! Выразите свою позицию, но не портьте мебель".
Новые нормы с "рамочным характером" от госпожи Голиковой
Татьяна Голикова, представляя законопроект, начала свою речь со статистики и напомнила о том, что государство обязано принимать экстренные меры для защиты жизни граждан:
Затем госпожа Голикова ещё раз подчеркнула, что действовать новые нормы будут с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года. Однако руководитель эсеров Сергей Миронов в эксклюзивном интервью Царьграду не исключил, что законопроект не пройдёт второго чтения, а значит, и в силу не вступит.
Отметим, что сама вице-премьер Голикова неоднократно подчёркивала, что обсуждаемый законопроект носит "рамочный" характер. Вот что она об этом сказала:
Выступление Татьяны Голиковой вызывало самые бурные обсуждения в зале пленарных заседаний. Депутаты обратили внимание на реплику вице-премьера о том, что QR-коды якобы не вводятся. Причём обратили в самой жёсткой форме. Спикеру постоянно приходилось вступать в полемику со своими коллегами. Впрочем, были и защитники, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Вопросы нашлись у многих в зале. И они их задали
Взяв слово, Жириновский решил узнать у депутатов, понимают ли они, в какой закон вносятся поправки:
Сергей Миронов, выступающий против законопроекта, поскольку, по его мнению, он не решает задачи остановить пандемию, предложил не скрывать информацию, а напротив – максимально её открыть. Нет сомнения в том, что наша вакцина "Спутник V" самая эффективная в мире, эффективнее даже западных, но почему-то об этом практически ничего не говорят и не показывают:
Были возражения и у первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, уверенного в том, что обсуждаемый законопроект не решит тех проблем, которые призван решить, но при этом ущемит права граждан. У депутата было возражение по поводу слов Татьяны Голиковой о том, что законопроект "не вводит никаких QR-кодов":
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам "умерить эмоции", а затем обратился к госпоже Голиковой с просьбой при доработке законопроекта, если он будет поддержан в первом чтении, разобраться с QR-кодами:
Вопросы не стихали, и вице-премьеру Татьяне Голиковой пришлось отбиваться. В какой-то момент даже дрогнул голос:
– Да, это так. Потому что по-другому изложить невозможно. Вы что, хотите, чтобы мы... Ну, хорошо, если вы не хотите...
В этот момент послышался возмущённый выкрик из зала, который прервал Вячеслав Володин:
– Коллеги, давайте послушаем. Вы же сами вопрос обозначили! И начинаете оскорблять докладчика, делать замечания. Давайте дослушаем, и всё, должна быть дискуссия цивилизованная.
И снова выкрик из зала, после чего Володин уже сам говорит на повышенных тонах:
– Кого душат?! Задушили, ага...
В конце концов Татьяна Голикова смогла договорить. Она пояснила, что составителям законопроекта "нужно было обеспечивать преемственность" того, что уже сделали регионы России, применительно к ранее предоставленным им полномочиям. Мол, именно поэтому и было введено понятие QR-кодов. То есть в норме они всё же упоминаются, спорить тут не о чем:
"Мы ввели эту норму специально в закон, чтобы сказать тем самым, что это будет единое по всей территории Российской Федерации", – добавила вице-премьер.
Пока Голикова договаривала фразу, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сидевший рядом, лишь утирал лоб. А глава Роспотребнадзора Анна Попова смотрела в одну точку, очевидно, ожидая, пока закончится эта публичная выволочка.
Голикова продолжит "улучшать" законопроект
Когда Вячеслав Володин попросил показать результаты голосования по поводу обсуждаемого законопроекта, оказалось, что за документ проголосовало 329 человек, против – 87, один депутат от голосования воздержался. Законопроект был принят в первом чтении.
Юрий Пронько, комментируя обсуждение, проходившее в парламенте, обратил внимание на то, что почти 10 минут Татьяна Алексеевна говорила сначала об одном, потом о другом, и в конце всё-таки согласилась с тем, что необходимо сделать разъяснение – что это, QR-коды или не QR-коды? Политиков Пронько призвал всегда ответственно относиться к подобным заседаниям, ведь они понимают, что их будут разрывать на части вопросами. Так почему бы не сделать домашнюю работу? А тут вышло совсем неудобно, ведь Татьяна Голикова так и не смогла дать обоснование для правоприменения слова "QR-код". Не подготовились.
Казалось бы, к увиденному даже добавить нечего, однако сегодня высказался президент России Владимир Путин. В присущей ему манере со всей вежливостью дал понять, что QR-коды не должны стать раздражающим фактором, даже если Голикова не признаёт их существования:
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