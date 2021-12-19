"Кого душат?!" Голиковой пришлось отбиваться от депутатов. Володину – защищать

Обсуждения законопроекта о QR-кодах в Госдуме, прошедшего первое чтение, оказались одними из самых эмоциональных в этом сезоне. В ожидании поправок к норме – а они поступят не раньше, чем через месяц, делаем заметки на полях и рассказываем, как Татьяне Голиковой пришлось отбиваться от депутатов, а Вячеславу Володину – защищать вице-премьера.

Обсуждение в стенах парламента было не просто бурным, а скорее даже буйным, отметил в эфире программы "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько. Ещё до того, как на трибуне пленарного зала Госдумы появилась вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова, среди парламентариев дело едва не дошло до спарринга после того как депутаты фракции КПРФ попытались развернуть в зале плакат. Против них выступили представители фракции "Единой России". И тогда один оппонент предложил другому разобраться "по-пацански" – выйти и поговорить "один на один".

Ну а почему нет? Все нормальные мужики, у каждого своя позиция. Можно бы и один на один, – прокомментировал Юрий Пронько. – Хорошо прикрываться, когда есть спина президента или большинства. А здесь вот самому надо ответить за свои действия. Давно мы с вами этого не видели.

В ситуацию пришлось даже вмешаться спикеру Госдумы Вячеславу Володину:

"Заканчивайте! Забирайте плакаты, на улице используйте их! А здесь вы получаете по полмиллиона рублей ежемесячно. Начинают концерты устраивать… Ваша работа – не клеить плакаты! Выразите свою позицию, но не портьте мебель".

Новые нормы с "рамочным характером" от госпожи Голиковой

Татьяна Голикова, представляя законопроект, начала свою речь со статистики и напомнила о том, что государство обязано принимать экстренные меры для защиты жизни граждан:

Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%. Достиг уровня коллективного иммунитета один субъект Российской Федерации – город Севастополь. Наилучшие показатели наблюдаются, более 70%, в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Тыва и городе Москве. Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет на сегодняшний день 76,4 миллиона человек. Полностью вакцинированных – 70,4 миллиона человек. Хочу сказать, что в условиях продолжающейся почти два года пандемии государство обязано принимать экстренные меры, которые не подлежат применению в обычных условиях, чтобы защитить жизнь граждан. Напомню, что ковид-19 относится ко 2-й группе патогенности, в которую входят возбудители таких инфекций, как холера, сибирская язва, клещевой энцефалит. Поэтому все предпринимаемые в России профилактические и противоэпидемические меры вызваны особыми обстоятельствами появления опасного возбудителя.

Затем госпожа Голикова ещё раз подчеркнула, что действовать новые нормы будут с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года. Однако руководитель эсеров Сергей Миронов в эксклюзивном интервью Царьграду не исключил, что законопроект не пройдёт второго чтения, а значит, и в силу не вступит.

Отметим, что сама вице-премьер Голикова неоднократно подчёркивала, что обсуждаемый законопроект носит "рамочный" характер. Вот что она об этом сказала:

Законопроект не вводит каких-либо новых ограничений, является рамочным. И предлагает единые правила работы на всей территории страны. Речь идёт об уже существующем и установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона. Второе. Законопроект не содержит каких-либо норм, ограничивающих права граждан, а устанавливает порядок оказания услуг в случае угрозы распространения ковида-19, в условиях эпидемических подъёмов и возможность их быстрой остановки, а также с учётом накопленного опыта, упорядочивает принятие решений на уровне регионов. Третье. Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них. Речь идёт о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории Российской Федерации и содержащем данные о вакцинации, перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации.

Выступление Татьяны Голиковой вызывало самые бурные обсуждения в зале пленарных заседаний. Депутаты обратили внимание на реплику вице-премьера о том, что QR-коды якобы не вводятся. Причём обратили в самой жёсткой форме. Спикеру постоянно приходилось вступать в полемику со своими коллегами. Впрочем, были и защитники, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вопросы нашлись у многих в зале. И они их задали

Взяв слово, Жириновский решил узнать у депутатов, понимают ли они, в какой закон вносятся поправки:

Вы русские или не русские? Написано: "О санитарно-эпидемиологическом благополучии народа". Вы не хотите благополучия, что ли? Закон-то чему посвящён? Вы врач – идите работайте, что вы здесь делаете? Здесь депутаты нужны, юристы и экономисты. Что вы прибежали сюда, врачи? Своим делом занимайтесь. Вот я юрист, я занимаюсь именно своим делом. А то бросили больных, бросили больницы – и сидят здесь, кричат: плохие больницы.

Сергей Миронов, выступающий против законопроекта, поскольку, по его мнению, он не решает задачи остановить пандемию, предложил не скрывать информацию, а напротив – максимально её открыть. Нет сомнения в том, что наша вакцина "Спутник V" самая эффективная в мире, эффективнее даже западных, но почему-то об этом практически ничего не говорят и не показывают:

Почему мы сейчас в режиме онлайн видим, что происходит в ЮАР, по часу мы всё видим, наблюдаем, а у нас тишина. У нас даже по заболеванию гриппом последняя информация в 2018 году появлялась. Вот откуда неверие людей. Люди говорят: ага, что-то вы скрываете. А зачем скрывать? Нужно всё показывать, и люди тогда не будут бояться вакцинироваться. Потому что, когда скрывается – у людей это вызывает настороженность.

Были возражения и у первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, уверенного в том, что обсуждаемый законопроект не решит тех проблем, которые призван решить, но при этом ущемит права граждан. У депутата было возражение по поводу слов Татьяны Голиковой о том, что законопроект "не вводит никаких QR-кодов":

Зачитываю. "Документация, указывающая в абзаце первом пункте настоящей статьи, содержит двухмерный штрихкод QR-код". А вы говорите: нет QR-кода. Зачитываю вам статью 35-ю, если вы не читали закон. Статья 35-я, пункт 3-й. "Федеральный орган исполнительной власти осуществляет свою функцию по выработке и реализации государственной политики нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения, вправе установить срок действия двухмерного штрихкода QR-кода". Вы что, не читали этого? – выкрикнул депутат, всё больше повышая голос.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам "умерить эмоции", а затем обратился к госпоже Голиковой с просьбой при доработке законопроекта, если он будет поддержан в первом чтении, разобраться с QR-кодами:

Россия пытается "усложнить переговоры" с НАТО - Минобороны Украины Татьяна Алексеевна, просьба, мы с вами в случае поддержки в первом чтении будем дорабатывать законопроект. Он будет отправлен на месячную рассылку (как выяснилось позже в регионы – ред.) – время есть, разберитесь. Нам, в принципе, надо посмотреть и название, и что из себя представляет этот код. Потому что вызывает много вопросов. Всё же там зашифровано! А что зашифровано?

Вопросы не стихали, и вице-премьеру Татьяне Голиковой пришлось отбиваться. В какой-то момент даже дрогнул голос:

– Да, это так. Потому что по-другому изложить невозможно. Вы что, хотите, чтобы мы... Ну, хорошо, если вы не хотите...

В этот момент послышался возмущённый выкрик из зала, который прервал Вячеслав Володин:

– Коллеги, давайте послушаем. Вы же сами вопрос обозначили! И начинаете оскорблять докладчика, делать замечания. Давайте дослушаем, и всё, должна быть дискуссия цивилизованная.

И снова выкрик из зала, после чего Володин уже сам говорит на повышенных тонах:

– Кого душат?! Задушили, ага...

В конце концов Татьяна Голикова смогла договорить. Она пояснила, что составителям законопроекта "нужно было обеспечивать преемственность" того, что уже сделали регионы России, применительно к ранее предоставленным им полномочиям. Мол, именно поэтому и было введено понятие QR-кодов. То есть в норме они всё же упоминаются, спорить тут не о чем:

"Мы ввели эту норму специально в закон, чтобы сказать тем самым, что это будет единое по всей территории Российской Федерации", – добавила вице-премьер.

Пока Голикова договаривала фразу, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сидевший рядом, лишь утирал лоб. А глава Роспотребнадзора Анна Попова смотрела в одну точку, очевидно, ожидая, пока закончится эта публичная выволочка.

Голикова продолжит "улучшать" законопроект

Когда Вячеслав Володин попросил показать результаты голосования по поводу обсуждаемого законопроекта, оказалось, что за документ проголосовало 329 человек, против – 87, один депутат от голосования воздержался. Законопроект был принят в первом чтении.

Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу над законопроектом, – сообщил спикер Госдумы – Ещё раз хочу сказать: законопроект, в соответствии с сегодняшним решением, отправляется в месячную рассылку в регионы. Мы планируем с правительством за это время обсудить все поправки, которые уже фракции подготовили. И надеемся, Татьяна Алексеевна, что у нас этот диалог будет в постоянном режиме. Потому что нам надо сделать всё, чтобы закон улучшить.

Юрий Пронько, комментируя обсуждение, проходившее в парламенте, обратил внимание на то, что почти 10 минут Татьяна Алексеевна говорила сначала об одном, потом о другом, и в конце всё-таки согласилась с тем, что необходимо сделать разъяснение – что это, QR-коды или не QR-коды? Политиков Пронько призвал всегда ответственно относиться к подобным заседаниям, ведь они понимают, что их будут разрывать на части вопросами. Так почему бы не сделать домашнюю работу? А тут вышло совсем неудобно, ведь Татьяна Голикова так и не смогла дать обоснование для правоприменения слова "QR-код". Не подготовились.

Казалось бы, к увиденному даже добавить нечего, однако сегодня высказался президент России Владимир Путин. В присущей ему манере со всей вежливостью дал понять, что QR-коды не должны стать раздражающим фактором, даже если Голикова не признаёт их существования:

Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео До принятия любых изменений правительство должно обеспечить полную технологическую готовность системы сертификатов, – подчеркнул президент, имея в виду сертификаты о статусе привитых или освобождённых от прививки, а также переболевших. – Она (система – ред.) должна надёжно работать на здоровье людей, а не создавать для них лишние трудности. Но закончить этот пассаж на ожидаемой некоторыми общественными организациями и деятелями ноте я не могу. Ни по моральным соображениями, ни в силу должностных своих обязанностей. Потому что ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остаётся очень напряжённой.

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