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"Когда же Путин уйдёт...": Президент без слов ответил на провокационный вопрос - профессор
18 декабря 2020, 14:20 • 103 • Политика
Профессор и политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию президента Владимира Путина. По мнению эксперта, глава государства одним своим внешним видом ответил на провокационный вопрос, "когда же Путин уйдёт".
В вечернем выпуске шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" гости студии обсуждали большую пресс-конференцию президента Владимира Путина. Своё мнение в эфире высказал российский политолог и профессор Дмитрий Евстафьев, заметивший, что глава государства продемонстрировал прекрасную физическую форму.
"И это такой ответ на вопрос "а когда же Путин уйдёт". В целом пресс-конференция носила спокойный характер", - отметил Евстафьев.
По его словам, некоторые ожидали, что раз на предыдущих пресс-конференциях Путин "никого не расстрелял в прямом эфире", то это может случиться сейчас, когда напряжение в обществе высоко.
"То, что этого не случилось, показывает эволюционность наших дальнейших шагов", - подчеркнул политолог.
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