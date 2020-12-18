"Когда же Путин уйдёт...": Президент без слов ответил на провокационный вопрос - профессор

В вечернем выпуске шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" гости студии обсуждали большую пресс-конференцию президента Владимира Путина. Своё мнение в эфире высказал российский политолог и профессор Дмитрий Евстафьев, заметивший, что глава государства продемонстрировал прекрасную физическую форму.

"И это такой ответ на вопрос "а когда же Путин уйдёт". В целом пресс-конференция носила спокойный характер", - отметил Евстафьев.

По его словам, некоторые ожидали, что раз на предыдущих пресс-конференциях Путин "никого не расстрелял в прямом эфире", то это может случиться сейчас, когда напряжение в обществе высоко.

"То, что этого не случилось, показывает эволюционность наших дальнейших шагов", - подчеркнул политолог.