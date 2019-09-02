"Когда выйдет указ, вот все будут смеяться": В России оценили "назначение" Мутко главой Тулуна

Президент России Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от паводка жителями Тулуна в шутку предложил назначить главой города зампреда правительства Виталия Мутко. Мнения пользователей соцсетей по поводу такого назначения разделились.

"Мутко не сможет. У него образование: закончил ПТУ, специальность: заправщик моторных лодок", - пишет в Twitter Сергей Корчевой @rWxiihregngwb4q. "В сельсовет. Уровень как раз", - не соглашается Voland @Voland77387602. "Когда выйдет указ, вот все будут смеяться", - отмечает Загребельный К. @konstantinnz.

Напомним, что тема переназначения Мутко была поднята в связи с приближающимися выборами. Путин призвал жителей Тулуна выбирать тех, кому они доверяют. После этого он в шутку предложил назначить в регион вице-премьера Виталия Мутко.

"Может, Мутко назначить?" - поинтересовался у тулуновцев президент.

И в ответ получил единогласное: "Да!"

Фото: скриншот Twitter/@rWxiihregngwb4q