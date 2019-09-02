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"Когда выйдет указ, вот все будут смеяться": В России оценили "назначение" Мутко главой Тулуна

02 сентября 2019, 22:39  •  68 • Политика
Глава России Владимир Путин в шутку предложил назначить главой Тулуна вице-премьера Виталия Мутко. "Когда выйдет указ, вот все будут смеяться", - комментируют в соцсетях "карьерный рост" зампреда правительства.
Президент России Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от паводка жителями Тулуна в шутку предложил назначить главой города зампреда правительства Виталия Мутко. Мнения пользователей соцсетей по поводу такого назначения разделились.
"Мутко не сможет. У него образование: закончил ПТУ, специальность: заправщик моторных лодок", - пишет в Twitter Сергей Корчевой @rWxiihregngwb4q.
"В сельсовет. Уровень как раз", - не соглашается Voland @Voland77387602.
"Когда выйдет указ, вот все будут смеяться", - отмечает Загребельный К. @konstantinnz.
Напомним, что тема переназначения Мутко была поднята в связи с приближающимися выборами. Путин призвал жителей Тулуна выбирать тех, кому они доверяют. После этого он в шутку предложил назначить в регион вице-премьера Виталия Мутко.
"Может, Мутко назначить?" - поинтересовался у тулуновцев президент.
И в ответ получил единогласное: "Да!"
Фото: скриншот Twitter/@rWxiihregngwb4q

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