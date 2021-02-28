"Когда всё идёт не по плану": Норкин раскрыл секрет импровизации в прямом эфире

Андрей Норкин рассказал об импровизации в прямом эфире. Когда процесс обсуждения идёт не по плану, приходится придумывать на ходу, признался телеведущий.

Ведущий политической передачи "Место встречи" Андрей Норкин рассказал о роли импровизации в прямом эфире. По его словам, к каждому эфиру готовится сценарий, однако нередко дискуссия выходит за эти рамки и тогда приходится импровизировать.

Норкин отметил, что основная задача ведущего - вести дискуссию с гостями передачи и создавать определённую атмосферу. Однако выполнять эту работу не так уж и просто, так как передача часто становится площадкой для живых и активных собеседников, за которыми зрителям интересно наблюдать в прямом эфире.

Поэтому, когда редакторская группа готовит сценарий, я его читаю и начинаю придумывать что-то от себя, что можно использовать,

- сказал Норкин в комментарии для "ПолитЭксперта".

Он добавил, что даже при всей тщательной подготовке процесс обсуждения тем может пойти не по плану и приходится быстро реагировать на то, что происходит в студии. В такие моменты на помощь приходит способность к импровизации.

Всё-таки у нас прямой эфир, и всё, что придумывается заранее, всё равно не выполняется на сто процентов. Приходится импровизировать,

- отметил Норкин.