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"Когда всё идёт не по плану": Норкин раскрыл секрет импровизации в прямом эфире

28 февраля 2021, 07:20  •  62 • Политика
Андрей Норкин рассказал об импровизации в прямом эфире. Когда процесс обсуждения идёт не по плану, приходится придумывать на ходу, признался телеведущий.
Ведущий политической передачи "Место встречи" Андрей Норкин рассказал о роли импровизации в прямом эфире. По его словам, к каждому эфиру готовится сценарий, однако нередко дискуссия выходит за эти рамки и тогда приходится импровизировать.
Норкин отметил, что основная задача ведущего - вести дискуссию с гостями передачи и создавать определённую атмосферу. Однако выполнять эту работу не так уж и просто, так как передача часто становится площадкой для живых и активных собеседников, за которыми зрителям интересно наблюдать в прямом эфире.
Поэтому, когда редакторская группа готовит сценарий, я его читаю и начинаю придумывать что-то от себя, что можно использовать,
- сказал Норкин в комментарии для "ПолитЭксперта".
Он добавил, что даже при всей тщательной подготовке процесс обсуждения тем может пойти не по плану и приходится быстро реагировать на то, что происходит в студии. В такие моменты на помощь приходит способность к импровизации.
Всё-таки у нас прямой эфир, и всё, что придумывается заранее, всё равно не выполняется на сто процентов. Приходится импровизировать,
- отметил Норкин.

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