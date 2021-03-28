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"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
28 марта 2021, 17:40 • 108 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский в буквальном смысле взвыл в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер", объясняя, как можно определить будущего победителя в Третьей мировой войне. По мнению парламентария, три мировых лидера должны так завыть, "когда вот-вот война начнётся".
Во время авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выдал неожиданную версию того, как определить победителя в Третьей мировой войне ещё до её начала.
В частности, депутат предложил в тот момент, "когда мир подойдёт к последней черте, когда опасность (вот-вот война начнётся), они втроём должны завыть по-волчьи: Джо (президент США Джо Байден), Си (председатель Китая Си Цзиньпин) и наш президент (президент России Владимир Путин), - высказался парламентарий. - Показываю как".
В этот момент Жириновский приложил руку ко рту, закрыл глаза и взвыл: "У-у-у-у!" под смех всех присутствующих в это время гостей в студии и самого Соловьёва.
"И чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне", - резюмировал Жириновский, прекратив выть.
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