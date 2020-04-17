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"Когда во время доклада Путину пересохло в горле": Детали президентского совещания

17 апреля 2020, 14:10  •  200 • Политика
Президент Владимир Путин провёл совещание о работе строительной отрасли в дни пандемии. Детали беседы не скрылись от внимательного взгляда журналиста. "Когда во время доклада Путину пересохло в горле", - написал Дмитрий Смирнов.
Глава девелоперской группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о проблемах в своей отрасли. Сегодня, напомним, говорили о строительстве.
Гордеев просил субсидировать ставку по ипотеке на уровне 4,5 процента. Поддержка нужна хотя бы до конца 2020 года, пояснил бизнесмен. По словам Гордеева, такое субсидирование - вопрос ключевой. Кроме того, Гордеев добавил, что существующие 9 процентов для большинства граждан России - непосильная ноша. А значит, страдают не только люди, но и вся строительная отрасль.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов отметил интересную деталь в выступлении Гордеева. Когда бизнесмен просил о субсидировании и объяснял ситуацию, прямо скажем, непростую, у него пересохло в горле.
"Мы продолжаем работать, хотя ситуация усложняется", - процитировал Смирнов бизнесмена, добавив личную оценку. "Когда во время доклада Путину пересохло в горле", - так описал выступление журналист.

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