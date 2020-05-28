"Когда вирус уже пришёл – устраивать изоляцию глупо". Что стоит за атакой на Швецию

Автор:

Латышев Сергей

В топе Яндекса мелькают заголовки: "Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы", "Bloomberg: Швеции грозит худший кризис со времён Второй мировой войны", "Bloomberg: Швеция столкнулась с масштабным кризисом из-за отказа от карантина".

Масштабный кризис "из-за отказа от карантина"?

Откроем одну из типичных статей на эту тему, все из которых написаны практически под копирку. Вот какие идеи вбиваются в голову читателям: "Несмотря на отказ от введения жёстких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы". В подтверждение приводятся данные Bloomberg о том, что, согласно статистическому управлению Швеции, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%. Со ссылкой на аналитиков далее говорится, что "если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%".

Согласно основному прогнозу, на котором основывается правительство при составлении бюджета, сообщает ТАСС, ВВП Швеции упадёт на 4% в 2020 году, безработица вырастет с 6,8% в 2019 году до 9% в 2020-2021 годах. Однако если кризис будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозируется, ВВП упадёт на 10% в этом году, безработица достигнет 13,5%.

Риксбанк, центральный банк Швеции, прогнозирует, что ВВП сократится в 2020 году на 7-10%, уровень безработицы достигнет 10,4%, считая эти цифры катастрофическими.

Все последние месяцы вместо карантина Швеция жила почти что обычной жизнью, будучи бельмом на глазу у организаторов ковидофобии. Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Globallookpress

Неделей ранее тот же Bloomberg и обильно цитировавшие его российские СМИ со ссылкой на главу шведского Минфина Магдалену Андерссон сообщали, что экономика Швеции сократится в 2020 году на 7%, и стране грозит "худший экономический спад со времён Второй мировой войны".

Bloomberg вторит The Financial Times: несмотря на то, что Швеция отказалась вслед за другими европейскими странами вводить жёсткий карантин, экономике страны это не помогло. Мало того, почти полное отсутствие карантинных мер больно ударило по шведам, среди которых смертность от коронавируса втрое больше, чем у скандинавских соседей, у которых существует карантин.

Обращая внимание на "высокую смертность" и небольшое число оставшихся свободных мест в палатах интенсивной терапии, Die Welt делает вывод: "Если всё пойдёт так, как надеются шведские власти, то страна обойдётся меньшим экономическим ущербом, чем другие государства. Но при другом развитии ситуации последствия окажутся тяжелее, чем для других европейских стран". (?!)

Как нас хотят заставить думать?

Привлечённые изданиями эксперты, естественно, подтверждают эти предположения. Вывод, который предлагается сделать читателям, напрашивается сам собой: надо идти всем в ногу, чего шведские власти не делают. Не надо бегать от карантина. Экономике это никак не поможет, тогда как человеческие жизни бесценны – людей надо беречь, несмотря ни на что. Да и выходить из эпидемии надо всем вместе, а лучший способ не болеть – это вакцинация. Было бы странно, если бы людей не подводили к этим выводам в качестве урока первой эпидемии в мировой истории, в которой ведущую роль играют не врачи, а ангажированные политики, депутаты и бизнесмены-производители вакцин.

Что хотят скрыть?

Между тем, правда, которую сознательно или бессознательно пытаются скрыть, указывает на другое. Масштабный экономический кризис в Швеции наступает не "из-за отказа от карантина", а по причине вызванного коронавирусом и не только им общего кризиса мировой экономики, в которую шведы полностью интегрированы. Поскольку она была фактически остановлена на несколько месяцев другими странами благодаря принятию жесточайших карантинных мер. В результате шведы не получили из-за рубежа комплектующие для своего производства, не смогли продать произведённое за границу, пострадали от закрытия границ другими странами, что убило туризм. То есть расплатились за последствия чужой политики. Хотя, если бы и сами закрылись, то эти последствия были бы куда хуже.

Ещё один подвох

Другой подвох, призванный дискредитировать особый путь Швеции, которым также пытались было идти затем быстро струсившие Британия и Нидерланды, содержится в манипулировании цифрами жертв коронавируса. В Швеции их действительно в три-четыре раза больше, чем у соседей, – датчан, норвежцев и финнов. Но ведь и жителей в Швеции в два раза больше, чем в соседних скандинавских странах. Их численность сопоставима с населением объявившей карантин Бельгии. А там от коронавируса умерло... больше людей, чем в Швеции, прожившей последние месяцы нормальной жизнью и сильно продвинувшейся вперёд в выработке коллективного иммунитета – лучшего, по мнению учёных-вирусологов, щита от новых коронавирусов и эпидемий. Цыплят, как говорится, по осени считают. Поэтому у шведских соседей есть ещё все шансы догнать и перегнать шведов по числу заражённых и умерших, когда эти страны снимут карантин. Поскольку они, запоров свои экономики, боролись с коронавирусом, так сказать, в рассрочку.

Критиковать или хвалить?

Нам тоже стоило бы поменьше критиковать по этой части шведов, поддаваясь на уловки глобалистов, недовольных отсутствием единства в западном лагере в стратегии грядущего порабощения человечества через страх смерти. Ведь, несмотря на "самоизоляцию", которая, собственно, является карантином, но без значимых обязательств перед гражданами со стороны государства, Россия, уступающая по численности населения Бангладеш, которую не каждый найдёт на карте, занимает по числу заразившихся одно из первых мест в мире. Да и экономический кризис с прогнозируемой массовой гибелью малого и среднего бизнеса будет у нас, увы, намного серьёзней шведского.

Шведов в данном случае можно даже похвалить: у них не политики, а авторитетные вирусологи решают, как противостоять COVID-19. И делают они это, будучи честными и порядочными людьми, не с точки зрения того, что выгодно Биллу Гейтсу и создателям глобального "электронного ГУЛАГа", а медицины и здравого смысла. Премьер-министр Стефан Лёвен, детдомовец, воспитанный в семье лесоруба и рабочей, сварщик по профессии и профсоюзный активист, взял на себя за это политическую ответственность. Несмотря на колоссальное давление многочисленных участников организованного вокруг коронавируса шоу. И за что уже столкнулся, напомним, с угрозами вотума недоверия. Если бы Лёвен пошёл по пути канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которой удалось понравиться, как говорится, и нашим, и вашим, ему бы только аплодировали, хотя Швеция при этом бы больше пострадала экономически.

Шведский премьер чётко и смело проводит в жизнь курс, сформулированный далёкими от глобальных интриг главным эпидемиологом страны Андерсом Тегнеллом и научным советником шведского правительства Юханом Гизеке. Последний в обширном интервью РБК подробно изложил его смысл, причём простыми и ясными словами.

В чём смысл шведского пути?

Согласно Гизеке, в Швеции решили "ограничиться реализацией только тех мер, польза которых имеет научное обоснование". И их всего две: "Во-первых, нужно мыть руки, о чём мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям". Гизеке убеждён, что, раз вирус уже с нами, "закрытие границ – это бесполезное занятие", школ – тоже, запрещать людям выходить на улицу – просто глупо. Ученый совершенно правильно ставит вопрос, что это не шведы должны доказывать обоснованность принятых ими мер, а те, "кто вводит жёсткие ограничения".

Важный принцип шведской стратегии в борьбе с коронавирусом, отметил учёный, заключается в том, что "люди не глупы": "Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают. Они понимают. Тут не нужна полиция, не нужны штрафы".

"Проблема с Данией, Норвегией и Финляндией в том, – подчеркнул Гизеке, – что принятые там ограничения когда-нибудь придётся снимать. Нельзя сидеть в карантине вечно. Когда это случится, темпы заражений подскочат". Учёный считает, что жёсткий карантин – это просто "откладывание решения проблемы", которая останется по-прежнему актуальной и через пару месяцев.

Гизеке, естественно, признаёт, что речь идёт об "очень легко разносимой болезни, и распространяется она очень быстро". Однако у большинства носителей вируса (98,5%) не наблюдается серьёзных симптомов, требующих обращений к врачу, летальный исход угрожает 0,1% населения. Между тем, вакцина, когда она появится, отмечает учёный, будет действовать ограниченное время, и нужно будет вакцинировать людей каждый год, что "крайне непросто" и не решит всех проблем. Поэтому "лучший вариант – каждая страна должна выработать коллективный иммунитет".

Теперь ясно?

Теперь понятно, почему глобалистские СМИ ведут яростную пропагандистскую кампанию против Швеции и её премьера? Потому что Лёвен и его советники-вирусологи мешают глобалистам и их попутчикам – национальным автократиям – минимизировать расходы на подданных и поставить мир с помощью нагнетания страха и вакцин под тотальный контроль. Швеция же, которую те же круги по другим, далеко не лучшим поводам, привыкли ставить всем в пример, теперь демонстрирует миру разумную альтернативу того, как людям можно сосуществовать с прописавшимся среди них вирусом, ещё не самым худшим из возможных.