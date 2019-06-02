"Когда вам лгут, что "Украина не хотела войны", вспомните, кто сделал первый выстрел в Донбассе" - Юлия Витязева

В Луганск и Донецк война пришла пять лет назад. И всё это время и киевские власти, и "сознательные активисты" продолжают утверждать, что "военные действия были развязаны ополчением". Сами они в эту версию давно уже поверили, а теперь продолжают убеждать в этом других.

Но почему-то никто из них не хочет вспоминать о том, что путч в Киеве произошёл 23 февраля, а уже 14 марта на Украине начали создаваться первые добровольческие батальоны. Их цель даже не скрывалась - "сначала зачистим Одессу, Харьков, Донбасс, а затем уже вернём Крым". Первые танки ВСУ появились в Донбассе 17 марта, когда никто ещё и не слышал про АТО. Местные жители пытались их остановить голыми руками. И это подтверждают кадры видеосъёмок.

"Пять лет назад в Луганск пришла война. Война, приказ о начале которой отдал и.о. президента Украины Турчинов и первый выстрел на которой сделал украинский солдат. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вам будут лгать, что войну начала Россия и Донбасс, а "Украина не хотела войны", - написала в своём микроблоге в Twitter журналистка Юлия Витязева, комментируя пост украинского блогера Дениса Казанского. "Конечно, вы всё неправильно поняли. Это мирные части. Они с воздушными шариками были и пирожными прибыли", - добавила пользователь Natalja Vosinskaja. "Кто первый отдал приказ на убийства жителей Донецка и Луганска, всем известно. Кастрюли продолжают кипеть", - прокомментировала "Незлая соседка".

Фото: Twitter/Юлия Витязева

Фото: Twitter/Виктор Кожухарь

Фото: Twitter/Natalja Vosinskaja.