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"Когда вам лгут, что "Украина не хотела войны", вспомните, кто сделал первый выстрел в Донбассе" - Юлия Витязева

02 июня 2019, 20:39  •  40 • В мире
На Украине можно найти немало людей, которые продолжают утверждать, что военные действия в Донбассе начало ополчение, якобы "напавшее на луганский погранотряд". "Когда вам лгут, что "Украина не хотела войны", вспомните, кто сделал первый выстрел в Донбассе", - пишет журналистка Юлия Витязева.
В Луганск и Донецк война пришла пять лет назад. И всё это время и киевские власти, и "сознательные активисты" продолжают утверждать, что "военные действия были развязаны ополчением". Сами они в эту версию давно уже поверили, а теперь продолжают убеждать в этом других.
Но почему-то никто из них не хочет вспоминать о том, что путч в Киеве произошёл 23 февраля, а уже 14 марта на Украине начали создаваться первые добровольческие батальоны. Их цель даже не скрывалась - "сначала зачистим Одессу, Харьков, Донбасс, а затем уже вернём Крым". Первые танки ВСУ появились в Донбассе 17 марта, когда никто ещё и не слышал про АТО. Местные жители пытались их остановить голыми руками. И это подтверждают кадры видеосъёмок.
"Пять лет назад в Луганск пришла война. Война, приказ о начале которой отдал и.о. президента Украины Турчинов и первый выстрел на которой сделал украинский солдат. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вам будут лгать, что войну начала Россия и Донбасс, а "Украина не хотела войны", - написала в своём микроблоге в Twitter журналистка Юлия Витязева, комментируя пост украинского блогера Дениса Казанского.
"Конечно, вы всё неправильно поняли. Это мирные части. Они с воздушными шариками были и пирожными прибыли", - добавила пользователь Natalja Vosinskaja.
"Кто первый отдал приказ на убийства жителей Донецка и Луганска, всем известно. Кастрюли продолжают кипеть", - прокомментировала "Незлая соседка".
Фото: Twitter/Юлия Витязева
Фото: Twitter/Виктор Кожухарь
Фото: Twitter/Natalja Vosinskaja.

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