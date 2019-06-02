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"Когда вам лгут, что "Украина не хотела войны", вспомните, кто сделал первый выстрел в Донбассе" - Юлия Витязева
02 июня 2019, 20:39 • 40 • В мире
На Украине можно найти немало людей, которые продолжают утверждать, что военные действия в Донбассе начало ополчение, якобы "напавшее на луганский погранотряд". "Когда вам лгут, что "Украина не хотела войны", вспомните, кто сделал первый выстрел в Донбассе", - пишет журналистка Юлия Витязева.
В Луганск и Донецк война пришла пять лет назад. И всё это время и киевские власти, и "сознательные активисты" продолжают утверждать, что "военные действия были развязаны ополчением". Сами они в эту версию давно уже поверили, а теперь продолжают убеждать в этом других.
Но почему-то никто из них не хочет вспоминать о том, что путч в Киеве произошёл 23 февраля, а уже 14 марта на Украине начали создаваться первые добровольческие батальоны. Их цель даже не скрывалась - "сначала зачистим Одессу, Харьков, Донбасс, а затем уже вернём Крым". Первые танки ВСУ появились в Донбассе 17 марта, когда никто ещё и не слышал про АТО. Местные жители пытались их остановить голыми руками. И это подтверждают кадры видеосъёмок.
Фото: Twitter/Юлия Витязева
Фото: Twitter/Виктор Кожухарь
Фото: Twitter/Natalja Vosinskaja.
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