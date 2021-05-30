Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная / Политика

"Когда в Москве жабы квакали": Украинский депутат Гончаренко оскорбил Россию

30 мая 2021, 18:20  •  257 • Политика
Скандально известный украинский депутат Алексей Гончаренко оскорбил Россию, решив попиариться среди "патриотов". По его словам, на Украине уже были законы, "когда в Москве жабы квакали".
Пользователи Сети выложили фотографии заказанных Гончаренко рекламных плакатов на Украине. Одни были сделаны несколько лет назад, когда политик ещё пытался заработать очки среди русскоязычного населения. Другие появились уже в наше время.
На старых плакатах Гончаренко обращается к избирателям исключительно по-русски, демонстрируя готовность защищать русский язык и ценности. На одном из них было написано "Мы уважать себя заставим - русскоязычные граждане Украины". На втором депутат по-русски благодарит ветеранов Великой Отечественный войны за то, что те отстояли свою страну.
Сегодня в Киеве можно заметить совсем другие плакаты. На них Гончаренко, неожиданно ставший "Олексiем", говорит исключительно на украинском языке и всячески старается унизить Россию.
В Киеве уже была библиотека (в другом варианте плаката - "были законы"), когда в Москве ещё жабы квакали, - говорится в тексте билборда, который приурочен к празднованию "дня рождения" Киева.
Резкая смена полярности в риторике Гончаренко не осталась незамеченной. Интернет-пользователи напомнили, какие ценности депутат отстаивал ещё неколько лет назад.
Шароварный мастер-класс по переобуванию в воздухе, - прокомментировал политические метания народного избранника пользователь Telegram с ником SwissVatnik.

Скриншот: Telegram/SwissVatnik
Напомним, что в конце апреля Гончаренко, который входит в украинскую делегацию ПАСЕ, на три месяца лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Поводом стало вызывающее поведение политика. Во время выступления в ПАСЕ он достал "простреленный" украинский флаг и начал оскорблять Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



257
Источник
Похожие новости
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
30 мая 2021, 08:15
Скандал в Госдуме: После вопроса о референдуме депутат не сдержался
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
24 мая 2021, 00:05
Разгул украинской преступности в Европе
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
23 мая 2021, 20:25
Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.