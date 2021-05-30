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"Когда в Москве жабы квакали": Украинский депутат Гончаренко оскорбил Россию
30 мая 2021, 18:20 • 257 • Политика
Скандально известный украинский депутат Алексей Гончаренко оскорбил Россию, решив попиариться среди "патриотов". По его словам, на Украине уже были законы, "когда в Москве жабы квакали".
Пользователи Сети выложили фотографии заказанных Гончаренко рекламных плакатов на Украине. Одни были сделаны несколько лет назад, когда политик ещё пытался заработать очки среди русскоязычного населения. Другие появились уже в наше время.
На старых плакатах Гончаренко обращается к избирателям исключительно по-русски, демонстрируя готовность защищать русский язык и ценности. На одном из них было написано "Мы уважать себя заставим - русскоязычные граждане Украины". На втором депутат по-русски благодарит ветеранов Великой Отечественный войны за то, что те отстояли свою страну.
Сегодня в Киеве можно заметить совсем другие плакаты. На них Гончаренко, неожиданно ставший "Олексiем", говорит исключительно на украинском языке и всячески старается унизить Россию.
Резкая смена полярности в риторике Гончаренко не осталась незамеченной. Интернет-пользователи напомнили, какие ценности депутат отстаивал ещё неколько лет назад.
Скриншот: Telegram/SwissVatnik
Напомним, что в конце апреля Гончаренко, который входит в украинскую делегацию ПАСЕ, на три месяца лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Поводом стало вызывающее поведение политика. Во время выступления в ПАСЕ он достал "простреленный" украинский флаг и начал оскорблять Россию.
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