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"Когда уже обвинят Россию?": На пляже в Британии отравились ядовитым газом - СМИ

13 августа 2019, 11:54  •  260 • Политика
После "газовой атаки" на пляже в Великобритании в соцсетях ожидают новых обвинений в адрес России. "Как вы думаете, сколько времени пройдет, прежде чем этот инцидент начнут упоминать в прессе в связке с отравлением в Солсбери?" - делают ставки блогеры.
Загадочное происшествие в Великобритании: на одном из пляжей южного побережья несколько человек отравились неизвестным веществом. Блогеры уже делают ставки на то, когда в инциденте обвинят Россию.
Речь идет о случившемся 11 августа на общественном пляже крупного приморского города Уэртинга в графстве Суссекс. По сообщениям очевидцев, на пляж опустилось ядовитое облако, после которого многие люди начали жаловаться на рвоту и боль в глазах. Двоим понадобилась госпитализация. Полиция оцепила пляж, ведется расследование. По версии Daily Mail, инцидент произошёл из-за утечки горчичного газа из боеприпасов времен Первой мировой войны, которые находились на одном из военных судов, затопленных в Ла-Манше.
"Пока никаких данных, чем отравились люди, нет, но как вы думаете, сколько времени пройдет, прежде чем этот инцидент начнут упоминать в прессе в связке с отравлением в Солсбери?" - интересуется в соцсети Facebook Татьяна Икаева.
Она напомнила, что новый премьер-министр Британии Борис Джонсон уже столкнулся с сопротивлением парламента в вопросе выхода из ЕС. Его предшественница Тереза Мей, имевшая схожие проблемы, использовала для их решения "российскую карту".

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