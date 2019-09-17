"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным

По мнению президента России, то, что разделяет людей и провоцирует конфликты между ними, должно отойти на второй план. Говоря о ситуации в Саудовской Аравии, где атаке дронов подверглись нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Путин процитировал строки из Корана.

"Находясь в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из Священного Корана. "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями"", - сказал российский лидер.

Также президент России выразил уверенность в том, что Эр-Рияд ради защиты своей территории может приобрести у России РЗК С-400 или С-300. По словам Путина, для этого властям страны надо просто "принять мудрое государственное решение", а уж российские комплексы смогут создать "надежную защиту для всех объектов инфраструктуры СА".

"Что касается помощи Саудовской Аравии… В том же Священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - отметил российский лидер.