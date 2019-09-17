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"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным
17 сентября 2019, 00:39 • 69 • В мире
В Анкаре проходил саммит президентов России, Турции и Ирана. В своем выступлении на пресс-конференции, посвященной итогам этой встречи, российский лидер, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, привел цитату из Корана. "Когда-то вы были врагами", - сказал он. Слова Владимира Путина зал выслушал в одобрением.
По мнению президента России, то, что разделяет людей и провоцирует конфликты между ними, должно отойти на второй план. Говоря о ситуации в Саудовской Аравии, где атаке дронов подверглись нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Путин процитировал строки из Корана.
Также президент России выразил уверенность в том, что Эр-Рияд ради защиты своей территории может приобрести у России РЗК С-400 или С-300. По словам Путина, для этого властям страны надо просто "принять мудрое государственное решение", а уж российские комплексы смогут создать "надежную защиту для всех объектов инфраструктуры СА".
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