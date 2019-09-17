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"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным

17 сентября 2019, 00:39  •  69 • В мире
В Анкаре проходил саммит президентов России, Турции и Ирана. В своем выступлении на пресс-конференции, посвященной итогам этой встречи, российский лидер, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, привел цитату из Корана. "Когда-то вы были врагами", - сказал он. Слова Владимира Путина зал выслушал в одобрением.
По мнению президента России, то, что разделяет людей и провоцирует конфликты между ними, должно отойти на второй план. Говоря о ситуации в Саудовской Аравии, где атаке дронов подверглись нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Путин процитировал строки из Корана.
"Находясь в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из Священного Корана. "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями"", - сказал российский лидер.
Также президент России выразил уверенность в том, что Эр-Рияд ради защиты своей территории может приобрести у России РЗК С-400 или С-300. По словам Путина, для этого властям страны надо просто "принять мудрое государственное решение", а уж российские комплексы смогут создать "надежную защиту для всех объектов инфраструктуры СА".
"Что касается помощи Саудовской Аравии… В том же Священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - отметил российский лидер.
Путин троллит (об атаке на саудовские НПЗ): Мы готовы оказать помощь Саудовской Аравии, а ее руководству нужно принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана и Турции, закупив у России С-300 и С-400. Они надежно защитят любые объекты Саудовской Аравии pic.twitter.com/Kft4Vp66mK
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 16, 2019

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