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"Когда США меня достают, я начинаю думать о России": Как видят "эпоху Путина" западные читатели СМИ

09 августа 2019, 23:24  •  62 • Политика
К 20-летие назначения Путина премьером России западные СМИ выпустили материалы о российском лидере. Комментарии к ним показали, что думают о России и Путине обычные люди.
На 20-летие назначения Владимира Путина главой правительства России американские и британские СМИ разразились статьями о российском лидере. Однако комментарии к ним оказались гораздо интереснее оригинальных материалов.
Американский The Wall Street Journal опубликовал статью под названием "Путин дзюдоист, а не шахматист". В материале говорится, что российский лидер использует во внешней политике те же принципы, что и в своём любимом виде единоборств - находясь в более слабой позиции пользуется ошибками противников для контратак. В качестве примера приводится успех России в Сирии.
"И да, и нет. Российская экономика слишком мала, чтобы стать проблемой для нас, даже в рыночной борьбе за торговлю с Китаем. Эта экономика - не хищный медведь-гризли, ищущий, чем бы поживиться", - пишет в комментариях David Ziegelheim.
"Ничего-ничего, пусть русские пока покрасуются с гордо поднятой головой. Их падение будет тем более унизительным, когда упадут цены на нефть", - добавляет Patrick Falvey.
"А нам пока мешает эгоизм "старой Европы". Мы именно его получаем от Германии, когда она угрожает наказать ответными действиями США, если мы наложим санкции", - высказывает мнение Alan Sewell.
"Два раза в течение последних ста лет Россия проливала вместе с нами кровь в борьбе за свободу. А вот Германия не является нашим другом и никогда им не была", - соглашается с ним Matt McCall.
Он добавляет, что именно Германия дважды пыталась всех погубить и её дважды пришлось завоёвывать. И в настоящий момент Берлин снова "вонзает нож в спину", отказываясь платить за НАТО, сколько положено, пишет читатель. Он призывает власти США держаться "старых друзей" - России и Индии, а Германию - "бросить на произвол судьбы".
Имеются и шуточные комментарии.
"Да, никто не может побить Путина ни в чем. А если попытаетесь, вас отправят в Сибирь — выгребать лошадиные лепешки из конюшен", - пишет Bryan Smith.
Британская Financial Times также выпустила статью о 20-летии "путинской эпохи". Материал называется "Русские испытывают боль от режима Путина". В нем рассказывается о "страданиях" российского народа от того, что Путин уже 20 лет у власти.
"Уровень невежества, который проявляют и авторы, и читатели-комментаторы наших "системных" масс-медиа, — этот уровень просто зашкаливает", - критикует статью Stone Cold Khan.
Он считает, что настоящие протесты были в 2011 году на Болотной площади, а то, что происходит сейчас в Москве - " это шторм в чашке чая". Также он предупреждает Запад по поводу Навального, называя его националистом и ксенофобом.
"Уровень одобрения Путина все еще держится на уровне 70 процентов", - напоминает британскому изданию Valdemar.
Он добавляет, что ближе всех к этому значению подходил только Барак Обама в самом начале своего первого президентского срока. При этом быстро израсходовал весь свой потенциал, тогда как у Путина даже после 20 лет его ещё в достатке.
"И вот поэтому-то у мня НЕТ никакой симпатии к русскому народу. Сейчас, в наше время они СВОБОДНО избрали ДЕСПОТИЧЕСКОГО ФАШИСТСКОГО ДИКТАТОРА Путина, проголосовали за его действия. Вместо парламентской демократии европейского стиля они свободно избрали фашизм и диктатуру.", - сильно негодует по поводу высоких рейтингов Путина Airman48.
"Путин на самом деле — не враг Запада, хоть он для Запада и не друг-союзник. Поэтому, я думаю, лучший путь общения с Россией — это что-то типа разрядки", - высказывает мнение AZRandFan.
Он указывает, что Европа могла бы резко снизить уровень российской враждебности к себе, если бы вела с Москвой открытую торговлю, а не смотрела на неё, как на врага.
"Всякий раз, когда США меня достают, я начинаю думать о России с ее Путиным, где еще хуже", - признается perfectlyGoodink.
"А вы осознаете, что средний россиянин может то же самое сказать о США? Когда они видят ваши ежедневные расстрелы от очередного безумца, расовое насилие, цены на медицинские услуги и т.д.", - интересуется Popcorn journalism.

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