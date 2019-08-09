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"Когда США меня достают, я начинаю думать о России": Как видят "эпоху Путина" западные читатели СМИ
09 августа 2019, 23:24 • 62 • Политика
К 20-летие назначения Путина премьером России западные СМИ выпустили материалы о российском лидере. Комментарии к ним показали, что думают о России и Путине обычные люди.
На 20-летие назначения Владимира Путина главой правительства России американские и британские СМИ разразились статьями о российском лидере. Однако комментарии к ним оказались гораздо интереснее оригинальных материалов.
Американский The Wall Street Journal опубликовал статью под названием "Путин дзюдоист, а не шахматист". В материале говорится, что российский лидер использует во внешней политике те же принципы, что и в своём любимом виде единоборств - находясь в более слабой позиции пользуется ошибками противников для контратак. В качестве примера приводится успех России в Сирии.
Он добавляет, что именно Германия дважды пыталась всех погубить и её дважды пришлось завоёвывать. И в настоящий момент Берлин снова "вонзает нож в спину", отказываясь платить за НАТО, сколько положено, пишет читатель. Он призывает власти США держаться "старых друзей" - России и Индии, а Германию - "бросить на произвол судьбы".
Имеются и шуточные комментарии.
Британская Financial Times также выпустила статью о 20-летии "путинской эпохи". Материал называется "Русские испытывают боль от режима Путина". В нем рассказывается о "страданиях" российского народа от того, что Путин уже 20 лет у власти.
Он считает, что настоящие протесты были в 2011 году на Болотной площади, а то, что происходит сейчас в Москве - " это шторм в чашке чая". Также он предупреждает Запад по поводу Навального, называя его националистом и ксенофобом.
Он добавляет, что ближе всех к этому значению подходил только Барак Обама в самом начале своего первого президентского срока. При этом быстро израсходовал весь свой потенциал, тогда как у Путина даже после 20 лет его ещё в достатке.
Он указывает, что Европа могла бы резко снизить уровень российской враждебности к себе, если бы вела с Москвой открытую торговлю, а не смотрела на неё, как на врага.
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