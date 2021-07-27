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"Когда русским надоело оправдываться…": В Twitter слили запрещённое для американцев видео
27 июля 2021, 13:25 • 379 • Политика
В Twitter-аккаунт "Вежливые Люди" слили видео с нашими ракетами с многозначительной подписью: "Когда русским надоело оправдываться…". Под постом один из пользователей тут же запретил показывать это видео американцам: "Беречь надо "партнёров".
На видео, которое стало вирусным в соцсетях, русские ракеты, с виду напоминающие дельфинов, приближаются к берегам Америки под звуки марша. Видеозапись в Twitter-аккаунте "Вежливые Люди" сопровождает многозначительная фраза: "Когда русским надоело оправдываться…".
Напомним, Вашингтон выдвинул Москве голословные обвинения в якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и в одностороннем порядке расторг его. Подобные неподтверждённые фактами обвинения регулярно звучат и из США, и из НАТО.
Так что в подписи к видео явно просматривается намёк-предупреждение для США.
Впрочем, едва только твит был опубликован, один из интернет-пользователей тут же запретил его к показу для американцев.
"Американцам не показывать! У них же сон и аппетит пропадут навсегда! Беречь надо "партнёров". Им ещё себя разваливать и разваливать. Не надо мешать, а то одумаются", - иронично отреагировал на видео Александр Курчевский.
"Si vis pacem, para bellum ("Хочешь мира - готовься к войне")", - привёл известное латинское крылатое выражение Солопин Анатолий.
"Залипалово. Можно смотреть вечно", - оценил запись Богданов Юрий.
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