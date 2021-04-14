"Когда русские убивают русских": Сценарий для Приднестровья реализуют вслед за Донбассом

Эскалация войны в Донбассе может затронуть форпост Русского мира – Приднестровскую Молдавскую Республику, которая провозгласила независимость ещё в 1990 году. Американская ставленница Майя Санду, ставшая президентом Молдавии, может, опираясь на поддержку Украины и общих хозяев, воспользоваться ситуацией и попытаться захватить Приднестровье военным путём. Насколько реален подобный сценарий? Об этом в студии "Первого русского" ведущий Никита Комаров беседовал с доктором политических наук, профессором РАНХиГС Натальей Харитоновой.

Никита Комаров: Обострение ситуации в Донбассе сразу ставит вопрос о возможной эскалации и в Приднестровье. Что сейчас происходит в регионе, какая там обстановка?

Наталья Харитонова: В Приднестровье всё в обычном режиме. И ситуация в Донбассе – это не первое обострение. В 2015–2016 годах жители Приднестровья подобное уже переживали.

Да и в целом на участке границы республики с Украиной бывало всякое – и провокации, и многое другое. Так что пока ничего принципиально нового не происходит. Хотя, разумеется, у местной элиты, у политического руководства тревожность растёт, поскольку власти чувствуют ответственность за проживающее там население.

Разумеется, эта ситуация вызывает определённую озабоченность и в Москве: в республике проживает большое число – от 220 до 250 тысяч граждан России.

– Приход к власти в Молдавии Майи Санду как-то сказывается на перспективах Приднестровья? Были ли предприняты новой молдавской администрацией какие-то радикальные шаги по отношению к республике?

Н.Х.: Разумеется. Пока президентом Молдавии был Виктор Додон, то диалог как-то шёл, проходили встречи с руководством Приднестровья. Понятно, что никаких серьёзных прорывов не было, да и быть не могло, стороны сохраняли абсолютно разные позиции.

Но после прихода к власти Майи Санду из Кишинёва стала доноситься совершенно иная риторика. Ещё будучи премьер-министром, Санду всегда придерживалась мнения, что "мягко" договориться с Приднестровьем не получится. Поэтому она будет следовать закону Молдавской республики от 2005 года, согласно которому Приднестровье – это регион унитарной Молдавии и разговарить, по её мнению, там не с кем, да и не о чем.

– А как она будет выполнять положения этого закона? Ведь понятно, что по своей воле ПМР никогда не согласится войти в состав Молдавии, тем более – в состав унитарного государства. А сил, с военной точки зрения, у Кишинёва не так уж и много. Можно предположить, что армия Приднестровья даже более сильная.

Н.Х.: Да, в общей сложности 10 тысяч штыков плюс военная техника.

– А у Молдавии несколько танков, и на этом всё. И на парадах у них когда-то маршировали буквально пять человек. Давайте вернёмся к закону 2005 года, который вы упомянули. Как Санду попытается выполнить его положения? Как она хочет это сделать?

Н.Х.: Вот тут ключевое "Санду хочет". Санду, может быть, ничего и не хочет, но она выполняет ту навязанную извне повестку, которую она должна выполнять. Это было одним из главных условий её прихода к власти. Кто это повестку навязывал, пояснять, думаю, нет необходимости, всё и так понятно.

– Как говорится, "вашингтонский обком", конечно.

Н.Х.: Да. И посмотрите, кто такой посол США в Молдавии – полковник Дерек Дж. Хоган. Да и те люди, которые представляют США в части военного сотрудничества – тоже личности специфические, с соответствующей карьерой. Так что понятно, почему Майя Санду нацелена на жёсткий сценарий в отношении ПМР.

Эскалация войны в Донбассе может затронуть форпост Русского мира – Приднестровскую Молдавскую Республику, которая провозгласила независимость ещё в 1990 году. Об этом в студии "Первого русского" ведущий Никита Комаров беседовал с доктором политических наук, профессором РАНХиГС Натальей Харитоновой. Скриншот: Царьград.

Конечно, она прекрасно понимает, что военным путём и собственными силами ничего не сделать. Но есть другой способ – создание невыносимых условий для Приднестровья при помощи разнопрофильной блокады – экономической, транспортной, банковской и так далее. И они уже были использованы – в условиях блокады Приднестровье находится с 2006 года, и ситуация усугубляется с каждым днём.

Зеленский хочет "сыграть в Нерона"

К разговору в студии по "Скайпу" присоединился политолог Сергей Марков. Обращаясь к нему, Никита Комаров спросил:

– На ваш взгляд, обострение в Донбассе, возможная эскалация конфликта, всё это может как-то сказаться на Приднестровье?

Сергей Марков: Может. Дело в том, что война в Донбассе имеет два плана - киевский и американский. По киевскому плану президент Владимир Зеленский, будучи актёром, хочет сыграть роль такого украинского императора Нерона, сымитировав войну в Донбассе и решив таким образом несколько задач.

Во-первых, установить на Украине собственную диктатуру при помощи государственного переворота. Как известно, его рейтинг среди населения рухнул в пять раз, поскольку выполнить свои обещания о мире он не смог – американцы запретили ему это делать. Поэтому он решил захватить контроль над всеми средствами массовой информации, а одновременно подмять под себя олигархов. А чтобы получить поддержку со стороны США и Евросоюза в установлении собственной диктатуры, ему и надо разыграть спектакль "маленькая война с Россией".

Вторая задача, которую он надеется решить, – добиться ПДЧ в НАТО, то есть статуса "получлена" в альянсе. А третья задача – он надеется, что на территории Украины будут размещены военные базы США, Британии и Польши. То есть Зеленский пытается укрепиться с точки зрения безопасности и с точки зрения политической поддержки. Вот такие его планы. И для этого всего ему и нужна имитация войны с Россией.

– А как понять "имитация войны"? Ведь либо есть военные действия, при которых, к сожалению, гибнут люди, либо их нет.

С.М.: Немного побомбить в Донбассе, пусть кто-то погибнет, может быть, даже снова дети… Ему нужен такой имидж.

Н.К.: То есть то, что сейчас происходит.

С.М.: Да. Ему нужен имидж такой воинственный. Он хочет фотографию послать в США, на которой бы у него с кулаков капала русская кровь. Мол, вот, Путин его не любит и так далее. Вот это задача Зеленского и его власти. Да ещё подкинуть американцам пас, чтобы они могли ещё ужесточить санкции против России, а потом нагнуть и европейцев, чтобы те сделали то же самое. Вот такой план у Зеленского.

– А какой тогда план у США?

С.М.: У американцев тоже есть несколько собственных целей. Они хотели бы, чтобы война разгорелась ещё больше, чтобы украинская армия нанесла хотя бы какое-то поражение армии ДНР и ЛНР и чтобы из-за этого Вооружённые силы России пусть чуть-чуть, но продвинулись бы по территории Донбасса. И тогда они сразу объявят масштабные санкции, отключат Россию от SWIFT, заблокируют "Северный поток" и так далее.

А уже на фоне всего этого снова примутся организовывать в России запланированные массовые беспорядки в сентябре-октябре текущего года, как раз после выборов в Госдуму, чтобы объявить их незаконными, нелигитимными. Главная цель у них – свержение президента России, установление у нас марионеточного режима. А кровавая баня в Донбассе – это цель косвенная.

– Это типичный сценарий, когда русские убивают русских.

С.М.: Да, именно так. Надо сказать, что автором плана по Украине является госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уверен, что "Путина и можно, и нужно победить", только для этого надо действовать жёстче.

– Очень извращённая логика, конечно. Понятно, что все эти проблемы имеются. Вопрос в том, как России надо на них реагировать?

С.М.: Нас не будут воспринимать как великую державу, пока мы не поменяем русофобский режим в Украине на дружественный нам. Украина – это, по сути, русская страна. Но ею руководит оккупационный режим.

Сейчас не существует никакой независимой Украины, она оккупирована США с 2014 года, и эту страну американцы используют в собственных целях. А нам надо этот оккупационный режим ликвидировать, вернуть украинцам свободу и демократию.

– А что касается Приднестровья – этот разворачивающийся конфликт может задеть республику или нет?

С.М.: Если Одесса будет по-прежнему оккупированной, то рано или поздно абсолютно неизбежно нанесение двойного удара по Приднестровью, как со стороны Одессы, так и со стороны Молдовы.

– То есть республику возьмут в тиски?

С.М.: Да. В Молдавии президентом стала Майя Санду. Её поставили для того, чтобы обеспечить поглощение Молдавии Румынией. В принципе, они готовы оставить Приднестровье России, но американцы им не позволят это сделать. Так что, если ситуация будет разворачиваться в нынешнем ключе, что военная операция в ПМР неизбежна.

Н.Х. Это действительно так, раскрученный военный маховик может затронуть Приднестровье. Но всё это уже было расписано ещё пару лет назад в докладе американской корпорации Rand Corporation с красноречивым названием "Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций". Сейчас это реализуется как по нотам.

Может ли Киев замахнуться на Приднестровье?

Если вернуться к Приднестровью, то один из сценариев предусматривает передачу региона Украине. Но, в целом, они могут писать любые сценарии. Сейчас всё зависит от того, как поведёт себя Россия в случае реальных провокаций.

Украина действительно имеет виды на эту территорию, она всегда их имела. В настоящее время на территории Приднестровья проживает примерно 100 тысяч граждан Украины. И, соответственно, что-то такое витает в воздухе.

– Киев сможет обосновать какие-то свои претензии.

Н.Х.: Да. Но я думаю, что Россия такого сценария не допустит.

– Мы упомянули уже в самом начале беседы о том, что в Приднестровье живут примерно 250 тысяч граждан России. Насколько я понимаю, эти люди принимают участие в выборах в Государственную думу, ходят на голосование, выбирают президента России? То есть в Приднестровье открываются избирательные участки?

Н.Х.: Да. Но эта практика широко не освещается. Тут, на самом деле, гораздо важнее другое. Не формальное участие граждан России в Приднестровье в тех процессах, которые происходят в России, а желание этих граждан реализовать свои чаяния и каким-то образом оказаться в реальном поле политики России. То есть это возможно через признание независимости с дальнейшим вхождением в её состав.

Хотя тут огромная проблема – нет ни одного метра общей границы. Это анклав, даже эксклав, как Калининград. Поэтому здесь всё очень сложно. Но тем не менее, как подтверждают опросы и проходившие в Приднестровье референдумы, подавляющее большинство населения видит себя частью Русского мира, частью русской цивилизации. Это, на самом деле, самое важное.

– А избирательные участки в ПМР открывает ЦИК России?

Н.Х.: Это крайне сложный процесс. Но в этом смысле республика открыта. Потому что граждане Молдавии участвовали в выборах молдавского президента. И даже какое-то количество голосов было подано за Майю Санду.

С этой точки зрения Приднестровье является таким образцом настоящей народной демократии. Потому что там нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего этнократическую политику, что характерно для подавляющего большинства постсоветских государств, включая саму Молдавию. В Приднестровье три госязыка. И всё это абсолютно демократично.

Наступаем на одни и те же грабли

– Я не просто так про избирательные участки спросил. В Донбассе сейчас тоже проживает где-то 500 тысяч граждан. А там почему-то не торопятся открывать избирательный участок на выборах в Госдуму. Я считаю, что это абсолютно неправильно: если есть наши граждане – там и им обязаны давать избирательное право.

Н.Х. Я бы на другое даже внимание обратила. Уже больше года в Приднестровье в местном консульстве гражданам России не обменивают загранпаспорта. Не производится обмен загранпаспортов гражданам России. Кроме того, не принимаются документы на получение гражданства России по упрощённой схеме, то есть для бывших граждан Советского Союза. Год эта работа вообще не ведётся. Это вызывает очень много вопросов.

– Давайте чуть на Молдову переключимся. Несколько лет назад в Молдавии на пике популярности находились прорусские силы. А сейчас вдруг избрали проамериканского кандидата Майю Санду. Почему ситуация кардинально изменилась?

Н.Х.: Я бы выделила тут два момента. Первое – то, что партия социалистов, которую представлял Виктор Додон, не смогла реализовать все те обещания, которые раздавались в рамках прошлой выборной кампании. И это заметно сказалось на их популярности. Второе – это, конечно, политтехнологии, при помощи которых социалистов и переиграли.

Плюс ресурс Майи Санду, когда была мобилизована диаспора, проживающая в Западной Европе. А мы знаем, что размеры молдавской диаспоры в России и в Европе сопоставимы. Но в России работало очень небольшое количество участков, а в Европе их было во много раз больше. То есть тут вполне продуманная политика. И поэтому ключевую роль сыграла именно западная молдавская диаспора. Этот фактор нужно было использовать и властям России, но, к сожалению, не получилось.

– На ваш взгляд, не является ли ошибкой то, что в Молдавии, как и в других странах, мы снова сделали ставку на одного политика, на Игоря Додона? Он, может быть, неплохой политик. Но каждый раз на одни и те же грабли. Был Янукович, в Белоруссии - Лукашенко, Додон в Молдавии. Неужели там других сил нет?

Н.Х.: Я об этом говорю постоянно: эта политика не очень правильная. Пример Молдавии здесь очень показательный. А ведь шлейф у этого политика, мягко говоря, не очень хороший – местные об этом знают. Но тем не менее, мы по-прежнему делаем ставку именно на этого политика. И сегодня, как я понимаю, ситуация никак не корректируется.

Конечно, фактор пандемии сыграл свою негативную роль, но одновременно он показал, что Додон и в этом вопросе умудрился спекулировать на очень важных вещах. Даже вопрос допуск вакцины "Спутник" в Приднестровье был заблокирован. И это сделало правительство, которое было сформировано пока что прододоновским парламентом. Все винят Санду, но на самом деле там всё гораздо сложнее, хотя об этом не очень много говорят.

Фактор пандемии в целом сыграл нехорошую роль. Предполагалось, что Молдавия будет работать с Приднестровьем более плотно в рамках вот этой проблематики. Этого не случилось, мы, наоборот, увидели ужесточение диалога. Вплоть до того, что Кишинёв не позволял открывать пункты диагностики коронавируса и так далее.

Куда идёт сейчас Молдавия?

– Какая сейчас вообще ситуация в Молдавии в социологическом плане? Лет пять-семь назад там половина жителей была за Россию, половина – за Евросоюз. Что изменилось за последнее время?

Н.Х.: С каждым годом процент тех, кто видит будущее Молдавии и своё будущее в Европейском Союзе, растёт. Сегодня цифры показывают абсолютно разные, разброс от 25% до 40% – это те, кто выступает за евроинтеграцию, за Европейский Союз. Я считаю, что каждый год этот процент будет увеличиваться. Хотя бы в силу того, что с 14-го года Молдавия состоит в ассоциации с Европейским Союзом. Естественно, что европейские институты всё больше проникают в республику и диктуют свои правила игры.

Кроме того, мы не должны забывать об очень активной американской позиции. Уже в ближайшем будущем в центре Кишинёва может появиться военно-разведывательный центр США, как это уже сделано в Армении, самое крупное посольство в мире. Центр НАТО в Молдавии функционирует с 2007 года. И так далее.

– Да, ситуация, конечно, не самым лучшим образом развивается. Будем смотреть, следить.