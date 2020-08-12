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"Когда Россия отправляла нас на МКС, мы не жаловались": Жители США поспорили из-за "вакцины Путина"

12 августа 2020, 12:25  •  189 • Политика
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса. Американцы разделились во мнениях по этому поводу. "Никогда не доверяйте русским - никогда", - пишут одни. "Когда Россия сотни раз транспортировала нас на Международную космическую станцию (МКС), мы не жаловались", - напоминают другие.
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил президент Владимир Путин, добавив, что одна из двух его взрослых дочерей получила две инъекции, сообщает Fox News. Американские читатели разделились во мнении по поводу того, стоит доверять российской вакцине или нет.
Никогда не доверяйте русским - никогда. Си-Эн-Эн опубликовал сегодня интересную статью о том, какие маски наиболее, а какие наименее эффективны, - пишет в комментариях к новости Cons4Lunch.
Когда Россия сотни раз транспортировала нас на Международную космическую станцию (МКС), мы не жаловались, - напоминает в ответ jackoisback.
Вполне логично, что вакцина появится не в США. Если бы нам пришлось ждать бюрократов из Управления по санитарному надзору плюс всей катавасии американской политики по одобрению вакцины, мы бы получили разрешение на неё не раньше 2050 года, - добавил lcln.
Напомним, что российская вакцина создана в рекордные сроки. Первые образцы создатели сыворотки испытали прямо на себе. Затем прошли испытания на добровольцах. Во вторник 11 августа российская вакцина официально зарегистрирована Минздравом. Созданная в России первая вакцина от коронавируса не только показала свою эффективность, но и смогла задать новые стандарты эпидемиологической работы мировому сообществу, пишет Nation News.

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