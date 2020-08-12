"Когда Россия отправляла нас на МКС, мы не жаловались": Жители США поспорили из-за "вакцины Путина"

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил президент Владимир Путин, добавив, что одна из двух его взрослых дочерей получила две инъекции, сообщает Fox News. Американские читатели разделились во мнении по поводу того, стоит доверять российской вакцине или нет.

Никогда не доверяйте русским - никогда. Си-Эн-Эн опубликовал сегодня интересную статью о том, какие маски наиболее, а какие наименее эффективны, - пишет в комментариях к новости Cons4Lunch.

Когда Россия сотни раз транспортировала нас на Международную космическую станцию (МКС), мы не жаловались, - напоминает в ответ jackoisback.

Вполне логично, что вакцина появится не в США. Если бы нам пришлось ждать бюрократов из Управления по санитарному надзору плюс всей катавасии американской политики по одобрению вакцины, мы бы получили разрешение на неё не раньше 2050 года, - добавил lcln.