"Когда Россия будет слишком слаба": Экс-депутат Рады призвал к силовому возврату Крыма

Бывший депутат Верховной рады Степан Хмара призвал к силовому возврату Крыма. Он назвал два фактора, которые позволят это сделать, "когда Россия будет слишком слаба".

Хмара в эфире украинского "4 канала" обратился к официальному Киеву. Для возвращения Крыма он призвал дождаться "подходящего момента".

Такой момент наступит в случае денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Сделать это, по мнению экс-депутата Рады, нужно немедленно. Якобы это станет первым шагом к возвращению территорий.

"[Крым] может быть только возвращён силой и умом, то есть всеми средствами Украины, включая силовой вариант в подходящий момент. Когда Россия будет слишком слаба", - произнёс Хмара.

Он считает, что необходимо использовать батареи ракет "Нептун", чтобы защититься от "агрессивных посягательств России". При помощи этого вооружения, по мнению экс-депутата, русский Черноморский флот станет "грудой металлолома".

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.

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