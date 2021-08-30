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"Когда Россия будет слишком слаба": Экс-депутат Рады призвал к силовому возврату Крыма

30 августа 2021, 21:40  •  24 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Степан Хмара призвал к силовому возврату Крыма. Он назвал два фактора, которые позволят это сделать, "когда Россия будет слишком слаба".
Хмара в эфире украинского "4 канала" обратился к официальному Киеву. Для возвращения Крыма он призвал дождаться "подходящего момента".
Такой момент наступит в случае денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Сделать это, по мнению экс-депутата Рады, нужно немедленно. Якобы это станет первым шагом к возвращению территорий.
"[Крым] может быть только возвращён силой и умом, то есть всеми средствами Украины, включая силовой вариант в подходящий момент. Когда Россия будет слишком слаба", - произнёс Хмара.
Он считает, что необходимо использовать батареи ракет "Нептун", чтобы защититься от "агрессивных посягательств России". При помощи этого вооружения, по мнению экс-депутата, русский Черноморский флот станет "грудой металлолома".
В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.
В начале прошлой недели в Киеве прошёл первый, инаугурационный, саммит "Крымской платформы". Киевские эксперты подвели его итоги. Народ их послушал, почитал и ударился в фольклор. "Хотите самый короткий украинский анекдот?" - спросил один из пользователей соцсетей и согласия дожидаться не стал.

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