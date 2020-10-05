"Когда Путин молчит...": Михалков раскрыл "неприличный" разговор Меркель и Макрона

На этой неделе "Бесогон" не удалось выпустить в срок из-за взлома сайта программы и удаления всех видеоматериалов начиная с апреля. Режиссёр Никита Михалков, автор и ведущий программы, обещал, что в максимально сжатые сроки архив восстановят и серия "Парад мышей" выйдет в эфир. Так и случилось - уже спустя день передача вышла в эфир.

Она была в основном посвящена реакции различных известных политических деятелей и журналистов на прежние высказывания Михалкова. В частности, Никита Сергеевич несколькими словами развенчал аргументы тех, кого возмущает его одновременная поддержка российской власти и критика власти белорусской.

Кроме того, кинорежиссёр вскрыл подоплёку навязчивой заботы европейских лидеров об Алексее Навальном. По словам Михалкова, блогер им совершенно не нужен: "Под этим предлогом идёт война против влияния России. Против "Северного потока - 2".

Также мэтр рассуждал о мультикультурализме в Европе и его последствиях - например, о жестоком убийстве шведской певицы, воспевавшей толерантность и мультикультурализм. А в конце рассказал фривольный, но достаточно ёмкий анекдот: