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"Когда придёт время": Дональд Трамп объявил о важном проекте

12 июня 2021, 02:25  •  47 • Политика
Экс-президент США Дональд Трамп объявил о загадочном проекте, над которым работает.
Экс-президент США Дональд Трамп предупредил американцев, что ведёт работу над неким важным проектом.
...Вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом,
- заявил бывший глава Белого дома.
По словам Трампа, он "отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, поскольку не хочу сейчас заключать такую сделку", передаёт ТАСС.
Также Трамп подчеркнул, что в настоящий момент пишет "как сумасшедший, так что, когда придёт время, вы увидите книгу из книг".
СМИ США с момента ухода Трампа из Белого дома полнятся слухами и домыслами, чем занимается политик-республиканец. Трамп с момента ухода из Белого дома пока так и не прояснил, будет ли точно выдвигаться на выборах президента в 2024 году. Также неясно, будет ли яркий политик баллотироваться в конгресс в 2022 году, хотя ранее считал эту идею интересной. Ряд СМИ сообщали, что Трамп намерен возобновить встречи со сторонниками летом 2021 года.
Журналист The New York Times Мэгги Хаберман также сообщала, что политик якобы придерживается некой конспирологической теории, которая может гарантировать ему возврат в кресло президента уже в августе 2021 года.

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