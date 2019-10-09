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"Когда пиарит комитет по разведке США": В RT оценили рассекреченный доклад о "вмешательстве"

09 октября 2019, 08:54  •  124 • Политика
Комитет сената США по разведке опубликовал рассекреченный доклад о "российском вмешательстве в выборы с использованием соцсетей", в котором уделил особое внимание каналу RT. "Приятно, когда комитет по разведке США пиарит наш YouTube", - оценили доклад на российском канале.
В США комитет сената по разведке опубликовал рассекреченный доклад о "российском вмешательстве в выборы с использованием соцсетей". Документ язвительно прокомментировали на российском канале RT.
В одном из пунктов рассекреченного доклада упоминается, что YouTube продолжает быть "любимым средством пропаганды для российской государственной новостной организации RT". Отмечается, что в 2013 году RT был первым новостным каналом, который набрал 1 миллиард просмотров на YouTube. А в 2017 году канал достиг отметки в 5 миллиардов просмотров.
"Приятно, когда комитет по разведке США пиарит наш YouTube. Жаль только, цифры старые: просмотров уже 9 млрд", - ехидно прокомментировали содержание документа на tg-канале RT.
Напомним, что после президентских выборов США, на которых победил миллиардер Дональд Трамп, канал RT внесли в список иноагентов и закрыли доступ в Белый дом. Также российский канал подвергся другим репрессиям со стороны государственной машины США.

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