"Когда пиарит комитет по разведке США": В RT оценили рассекреченный доклад о "вмешательстве"

В США комитет сената по разведке опубликовал рассекреченный доклад о "российском вмешательстве в выборы с использованием соцсетей". Документ язвительно прокомментировали на российском канале RT.

В одном из пунктов рассекреченного доклада упоминается, что YouTube продолжает быть "любимым средством пропаганды для российской государственной новостной организации RT". Отмечается, что в 2013 году RT был первым новостным каналом, который набрал 1 миллиард просмотров на YouTube. А в 2017 году канал достиг отметки в 5 миллиардов просмотров.

"Приятно, когда комитет по разведке США пиарит наш YouTube. Жаль только, цифры старые: просмотров уже 9 млрд", - ехидно прокомментировали содержание документа на tg-канале RT.

Напомним, что после президентских выборов США, на которых победил миллиардер Дональд Трамп, канал RT внесли в список иноагентов и закрыли доступ в Белый дом. Также российский канал подвергся другим репрессиям со стороны государственной машины США.