"Когда падает рейтинг…": На Украине захотели пересмотреть закон о госязыке

Как рассказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, вопрос непростой, но Рада хочет найти компромисс, чтобы объединить страну. По мнению парламентария, принятие закона заложило много рисков и для украинского общества, и для депутатов.

К обсуждению намерены привлечь деятелей культуры, экспертов, учёных и других специалистов, пишет издание "Главком".

Ткаченко добавил, что особенно плотно собираются обсудить штрафы за неиспользование украинского языка на службе.

Как отметили пользователи соцсетей, действия депутатов объяснимы. Ведь только за месяц, согласно опросу, проведённому Центром Разумкова, рейтинг президентской партии "Слуга народа" упал на 9%.

"Когда на Украине падает рейтинг правящей партии, в ход идёт проверенный способ - из рукава достаётся языковый закон?" - написала Светлана Гончарова.

"Что, рейтинги сильно упали, да? Только кинут опять", - отметила Irinaovch.

"Свежо придание", - добавил Владимир Макаров.

В прошлом году Рада приняла закон о функционировании государственного языка, согласно которому во всех сферах жизни в стране должен использоваться украинский язык. Следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы", которые могут назначать штрафы, если, например, в поликлинике гражданин заговорит не на украинском.

Закон вызвал широкий общественный резонанс. Россия и Венгрия указали, что он нарушает права национальных меньшинств.