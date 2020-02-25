Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сильная речь Шахназарова об ОТСУТСТВИИ ЦЕННОСТЕЙ поразила студию! "Все прев...
Скандал: Сын Порошенко вышел на сцену как «русский в Лондоне»
"Спасибо Горбачёву и Ельцину… вконец отморозились". Сатановский об отн...
В СНБО Украины спрогнозировали «развал» России
Главная / В мире

"Когда падает рейтинг…": На Украине захотели пересмотреть закон о госязыке

25 февраля 2020, 17:24  •  38 • В мире
На Украине захотели провести общенациональные круглые столы, чтобы пересмотреть принятый в прошлом году закон о госязыке. По словам депутатов Верховной рады, украинские власти могут внести поправки в скандальный закон.
Как рассказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, вопрос непростой, но Рада хочет найти компромисс, чтобы объединить страну. По мнению парламентария, принятие закона заложило много рисков и для украинского общества, и для депутатов.
К обсуждению намерены привлечь деятелей культуры, экспертов, учёных и других специалистов, пишет издание "Главком".
Ткаченко добавил, что особенно плотно собираются обсудить штрафы за неиспользование украинского языка на службе.
Как отметили пользователи соцсетей, действия депутатов объяснимы. Ведь только за месяц, согласно опросу, проведённому Центром Разумкова, рейтинг президентской партии "Слуга народа" упал на 9%.
"Когда на Украине падает рейтинг правящей партии, в ход идёт проверенный способ - из рукава достаётся языковый закон?" - написала Светлана Гончарова.
"Что, рейтинги сильно упали, да? Только кинут опять", - отметила Irinaovch.
"Свежо придание", - добавил Владимир Макаров.
В прошлом году Рада приняла закон о функционировании государственного языка, согласно которому во всех сферах жизни в стране должен использоваться украинский язык. Следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы", которые могут назначать штрафы, если, например, в поликлинике гражданин заговорит не на украинском.
Закон вызвал широкий общественный резонанс. Россия и Венгрия указали, что он нарушает права национальных меньшинств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 01:09
На земле всё видят и понимают: Лавров освежил память Турции по Идлибу
24 февраля 2020, 21:54
Запад отказывается от толерантности. Россия отстала даже в этом
24 февраля 2020, 18:39
"Появление коронавируса изменило все прогнозы": МВФ предположил "наихудший сценарий" развития мировой экономики
25 февраля 2020, 17:24
"Когда падает рейтинг…": На Украине захотели пересмотреть закон о госязыке
24 февраля 2020, 18:39
"Не повод выстраивать негативные сценарии": В Кремле напомнили Турции о невыполненных сочинских договорённостях
25 февраля 2020, 17:24
Таинственный свидетель превратил дело о крушении MH17 в откровенный балаган
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
18 февраля 2020, 17:54
Зачем Киев устроил бойню в Донбассе
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
20 февраля 2020, 17:09
Эрдоган пустит под откос «сирийский экспресс» Путина и Шойгу
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.