"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального

Медицинская эпопея якобы отравленного блогера Алексея Навального продолжается. Пациента сегодня доставили в берлинскую клинку Charite, сейчас там дежурят журналисты.

При этом там же был замечен глава некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation ("Кино во имя мира") Яка Бизель. Согласно предварительным данным, именно он и профинансировал лечение блогера в ФРГ.

Как написал в Telegram-канале "Политджойстик" политтехнолог Марат Баширов, у вышеуказанной НКО очень интересный состав комитета, в который вошли экс-президент СССР Михаил Горбачёв, бывший шахматист Гарри Каспаров, братья Кличко и даже Дэвид Ротшильд.

По мнению политолога Сергея Карнаухова, за Алексеем Навальным - мощный политический ресурс, которому по звонку подчиняются СК, суды и больницы.

"Когда они начнут разносить Россию на щепки, мало не покажется. И гадили они на все наши стенания. Они уверенно идут к своей цели. И она, похоже, будет достигнута", - написал эксперт в Telegram-канала "Карнаухов".

Как передаёт телеканал "360", ранее врачи ГКБСМП №1 Омска разрешили вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. Блогер находится в тяжёлом состоянии, его ввели в состояние искусственной комы.

При этом изначально омские медики выступали против транспортировки пациента. По версии представителей Навального, блогера отравили, хотя врачи не обнаружили никаких отравляющих веществ в его организме.