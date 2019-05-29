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"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
29 мая 2019, 22:24 • 102 • Политика
Очередная шутка про шаурму от президента Владимира Зеленского буквально взбесила украинцев. "Когда он уже нажрется?", - негодуют в комментариях пользователи, недоумевая, почему именно этот фаст-фуд так привлекает лидера Незалежной.
Причиной недовольства комментаторов стал пост Зеленского в Твиттере. Он опубликовал фотографию, на которой ест шаурму, и пошутил – дескать, это не только способ быстрого перекуса, но и способ "не отрываться от народа".
Однако не все в народе оценили президентский юмор. В комментариях на него обрушился шквал критики.
"Когда уважаемый Президент будет делать столь же значимые и сильные заявления по жизненно важным для Украины вопросам?", "Как ему та шаурма в горло лезет, если по всем Сельпо бедно, но чисто одетые бабушки по полвареника нюхают? Когда он уже нажрется?", - цитирует пользователей портал Утро.ру.
До этого Зеленский уже успел оскандалиться из-за того же блюда. Поздравляя киевлян с днем города, он пошутил, что один из символов Киева – запах шаурмы и лип возле метро. Самим горожанам пришлось не по душе такое мнение.
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