"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев

Причиной недовольства комментаторов стал пост Зеленского в Твиттере. Он опубликовал фотографию, на которой ест шаурму, и пошутил – дескать, это не только способ быстрого перекуса, но и способ "не отрываться от народа".

Однако не все в народе оценили президентский юмор. В комментариях на него обрушился шквал критики.

"Когда уважаемый Президент будет делать столь же значимые и сильные заявления по жизненно важным для Украины вопросам?", "Как ему та шаурма в горло лезет, если по всем Сельпо бедно, но чисто одетые бабушки по полвареника нюхают? Когда он уже нажрется?", - цитирует пользователей портал Утро.ру.

До этого Зеленский уже успел оскандалиться из-за того же блюда. Поздравляя киевлян с днем города, он пошутил, что один из символов Киева – запах шаурмы и лип возле метро. Самим горожанам пришлось не по душе такое мнение.