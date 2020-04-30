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"Когда мне вернули телефон мужа, я включила его": Жена умершего от коронавируса получила необычное признание в любви после его смерти

30 апреля 2020, 03:10  •  52 • В мире
Американские СМИ рассказали драматичную и трогательную историю. Молодой мужчина скончался от коронавируса, не успев попрощаться с близкими - женой и двумя детьми. Но оказалось, что он всё же написал им своё последнее письмо. Его содержание поразило супругу, которая включила телефон мужа после его смерти.
32-летний американец Джон Коэльо, отец двух маленьких детей, стал жертвой коронавирусной инфекции. Его супруга Кэти рассказала журналистам, что у Джона также было онкологическое заболевание - очевидно, именно оно стало причиной такого трагичного исхода.
Почти месяц Джон боролся за жизнь, 20 дней он провёл на ИВЛ. Однако спасти мужчину врачам не удалось. Родным не удалось даже попрощаться с ним.
Когда убитой горем Кэти в больнице отдали телефон мужа, она включила его - и была ошеломлена: оказалось, перед подключением к аппарату ИВЛ Джон успел написать ей и детям прощальное письмо.
В нём он благодарил жену и малышей за то, что они "дали ему лучшую жизнь, чем он просил". "Я люблю вас, ребята, всем сердцем", - признался умирающий. Он назвал жену самой красивой и заботливой - "единственной в своём роде". Мужчина попросил супругу жить без него счастливо.
Свою дочь Пенелопу, которой недавно исполнилось всего 10 месяцев, Джон сравнил с принцессой и пожелал исполнения всех её желаний. А обращаясь к двухлетнему сыну Брэйдину, который родился с ДЦП, мужчина признался, что горд быть его отцом и считает его своим лучшим другом.

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