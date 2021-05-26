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"Когда кончилась изолента": В США поставили условие русским после Женевы
26 мая 2021, 15:20 • 486 • Политика
Бывший старший сотрудник дипслужбы госдепа США Говард Стоффер поставил условие русским после женевского саммита. По его словам, Москва обязана регулярно проводить встречи с Вашингтоном на высшем уровне. "Когда кончилась изолента", - коротко прокомментировала эту новость в своём Twitter журналист Юлия Витязева.
Бывший американский дипломат Говард Стоффер считает, что после женевского саммита с участием России и США такие встречи должны стать регулярными.
По словам бывшего старшего сотрудника дипслужбы госдепа США, Москва и Вашингтон должны проводить встречи именно на высшем уровне.
"Я думаю, они крайне важны... Мир ожидает, что Россия и США будут регулярно проводить встречи на высшем уровне", - заявил Стоффер.
Его заявление прокомментировала в своём Twitter журналист Юлия Витязева, отметив, что винимо у американцев "кончилась изолента".
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